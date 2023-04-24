rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Изображение материала

Еще три газовые заправки появятся в Ростовской области до конца 2023 года

24 апреля 2023, 15:30
Фото: Правительство Ростовской области
Еще три газовые заправки появятся в Ростовской области до конца года
В Ростовской области планируют открыть еще три газовые заправки в 2023 году, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области хотят открыть, как минимум, три новые газовые заправки до конца года. Сейчас таких станций в регионе 58. Власти отмечают, что строительству газомоторных заправок способствует наличие в Ростовской области собственного производства компрессоров, заправочных колонок, систем осушки газа и другого оборудования.

Бизнес выразил опасения из-за невозможности получения субсидий на газовые заправки
Узнать подробнее

Основная часть газовых заправок располагается вдоль трассы М-4 «Дон» в Миллеровском, Морозовском и Семикаракорском и других районах.

Отмечается, что газомоторным топливом в регионе пользуются 14 тысяч транспортных средств, 940 из них — автобусы.

Ранее сообщалось, что для трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 году.

Читайте также:
На заправках в Каменске-Шахтинском из-за туристов на М-4 закончился бензинЗаправки под вывесками Shell будут работать в Ростовской области еще до 2024 годаРаботники заправки в Ростове вручную откатили горящий автомобиль от бензоколонки
#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Заправки в Ростовской области#Транспорт#Правительство Ростовской области
Подпишитесь
В ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 10:06
Сотрудники МУП «Теплоэнерго» в Ростовской области похищали деньги предприятия
Сегодня, 15:06
Спасатель Белков сказал ростовчанам, что делать при появлении вражеского беспилотника
Сегодня, 11:56
Какая будет погода в мае 2023 года в Ростовской области
Сегодня, 10:08
Доброволец из Новочеркасска был убит на пути домой в зоне СВО
Сегодня, 08:55
Провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года
Сегодня, 08:14