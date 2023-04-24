Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В Ростовской области хотят открыть, как минимум, три новые газовые заправки до конца года. Сейчас таких станций в регионе 58. Власти отмечают, что строительству газомоторных заправок способствует наличие в Ростовской области собственного производства компрессоров, заправочных колонок, систем осушки газа и другого оборудования.
Основная часть газовых заправок располагается вдоль трассы М-4 «Дон» в Миллеровском, Морозовском и Семикаракорском и других районах.
Отмечается, что газомоторным топливом в регионе пользуются 14 тысяч транспортных средств, 940 из них — автобусы.
Ранее сообщалось, что для трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 году.