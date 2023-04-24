В Ростовской области хотят открыть, как минимум, три новые газовые заправки до конца года. Сейчас таких станций в регионе 58. Власти отмечают, что строительству газомоторных заправок способствует наличие в Ростовской области собственного производства компрессоров, заправочных колонок, систем осушки газа и другого оборудования.