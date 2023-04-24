МРОТ в России будет пересмотрен уже второй раз в 2023 году. Сделано это будет до 1 июля согласно поручению президента РФ. Ждет ли ростовчан повышение зарплаты после этой даты? Какие соцвыплаты будут повышены? Читайте в нашем материале.

Средняя зарплата в Ростове-на-Дону в 2023 году Минимальный размер оплаты труда в Ростове-на-Дону с 1 января 2023 года Текущая инфляция и прогнозы на 2023 год