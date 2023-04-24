Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Как правило, МРОТ в России повышается ежегодно с 1 января. Однако в 2022 году, помимо планового повышения, состоялось еще одно — внеочередное. С 1 июня размер МРОТ по указу президента был увеличен на 10%. Сделано это было в рамках антикризисных мер, вызванных резким увеличением инфляции вследствие обрушившихся на российскую экономику западных санкций.
Кроме того, в декабре 2022 года Владимир Путин внес законодательные изменения в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» (статья 1). Согласно поправкам, в 2023 и 2024 годах повышение МРОТ будет производиться в ускоренном порядке, а ее расчет должен осуществляться без учета величины медианной заработной платы. Процент повышения будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособных граждан в стране и превысит их на три процентных пункта.
В январе нынешнего года Владимир Путин поручил правительству «обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году», установив срок до первого июля 2023 года.
Точная сумма индексации пока неизвестна. Зато уже озвучена сумма МРОТ, который будет действовать с первого января текущего года. Он будет проиндексирован на 18% и составит 19 242 рубля.
Начнем с того, что ПМ сегодня в Ростове-на-Дону составляет 14 729 рублей для трудоспособного населения. Этот показатель используется социально-экономическими ведомствами для расчета пособий и региональных выплат малообеспеченным и малоимущим семьям.
Что касается средней заработной платы в регионе, то, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, по итогам 2022 года она повысилась на 14 процентов и составила 44 766 рублей.
«Одновременно с этим регистрируемая безработица достигла исторического минимума — 0,5 процента. Это ниже даже доковидного уровня, [тогда было] 0,8 процента», — уточнил Голубев.
Впрочем, финансовые эксперты региона не согласны с такими цифрами. А все потому, что расчет делается по грубой усредненной схеме.
«Можно считать чистую зарплату, а можно считать с надбавками, которые многие категории граждан получают. Скажем, на некоем предприятии у директора зарплата 100 тысяч рублей, а у простых работников — 40 тысяч. Но директор еще каждый месяц получает различные премии. Важно еще качественно сравнивать доходы руководящего состава. У нас же просто делят общую сумму на количество работников и получают среднюю температуру по больнице», — говорит профессор Южного федерального университета Олег Свиридов в интервью порталу 161.RU.
Примечательно, что руководство Ростова-на-Дону уже через два года прогнозирует среднюю зарплату горожан в 60,8 тысячи рублей. Такие цифры значатся в прогнозе социально-экономического развития столицы региона до 2025 года, подписанном мэром Алексеем Логвиненко.
Экономисты исходят из того, что через два-три года существенно повысится численность населения в городе — с 1,136 миллиона до 1,143 миллиона человек.
Региональные власти устанавливают МРОТ совместным решением по итогам заседания трехсторонней комиссии, в которой участвуют представители правительства региона, профсоюзной организации и ассоциации работодателей.
С первого января 2023 года размер МРОТ в Ростовской области был повышен до 16 242 рублей. Таким образом индексация по сравнению с минувшим годом составила 6,3 процента.
Под занавес 2022-го экономисты озвучили тревожный прогноз: региональная инфляция по итогам года превысила общий показатель по России и составила 12,12 процента. Как сообщает Ростовстат, больше всего повысились цены на товары из непродовольственного сегмента (13 процентов), продовольственные товары подорожали на 11,76 процента.
Какой будет картина инфляции в 2023 году, ростовские экономисты пока не прогнозируют, но надеются, что на фоне общероссийского замедления темпов инфляции значительного повышения цен в области не будет.