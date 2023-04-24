Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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В последнюю неделю апреля в регионе сложится солнечная погода с температурой до 20 градусов. Во вторник, 25 числа, будет облачно, а столбики термометров покажут 17 градусов.
С 26 по 29 число прогнозируют солнечные дни с температурой 20 градусов. В последний день месяца сохранятся аналогичные условия, но могут начаться дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.
Майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 числа. Согласно прогнозам синоптиков, с 1 по 4 мая в области будет облачно с температурой 20 градусов. По ночам она может опуститься до 15 градусов.
В пятницу, 5 мая, воздух прогреется до 19 градусов, но начнутся дожди, которые будут идти весь день. На выходных местным жителям обещают солнечную погоду.
Однако 8 и 9 мая вернутся дожди.
В Ростове-на-Дону во вторник, 9 мая, воздух прогреется до 21 градуса, однако в течение дня могут выпасть осадки. Средняя скорость ветра составит 4,9 метра в секунду.
Синоптики обещают солнечную погоду 10 мая, а температура поднимется до 20 градусов. После начнутся дожди, которые должны прекратиться на следующий день и снова выглянет солнце. Такие же условия будут и 13 числа, а воздух прогреется до 22 градусов.
С 14 по 16 мая регион будут заливать дожди, средняя температура составит 21 градус, а следующие два дня станут солнечными. Далее опять несколько дней ожидаются с осадками.
Согласно прогнозу, 23 числа должна быть ясная погода и потеплеет до 24 градусов. С 24 по 26 мая снова пройдут дожди, после чего три дня будут солнечными.
В конце месяца в Ростовской области ожидается пасмурная погода с осадками. Температура не поднимется выше 24 градусов.
Всего в регионе в мае ожидаются 11 ясных дней, 15 — с длительными осадками и 5 — с переменной облачностью. Средняя скорость ветра составит четыре метра в секунду.
В Ростовской области в июне станет еще теплее, а солнечных дней будет больше. Однако 1 и 2 числа пройдут дожди, а температура составит 24 градуса.
Зато с 3 по 5 июня установится солнечная погода с температурой до 26 градусов. Следующие несколько дней станут дождливыми, а с 10 по 11 июня вернется солнце.
В дальнейшем ясная погода будет чередоваться с дождливой, а средняя температура будет составлять около 27 градусов. К 23 июня она может подняться до 28 градусов, но могут пройти осадки.
Самым жарким днем должно стать 25 июня, когда воздух прогреется до 30 градусов. С 26 по 28 числа будет солнечная погода, а столбики термометров покажут 28 градусов.
Всего в регионе в июне прогнозируют 17 ясных дней, 9 — с длительными осадками и 4 — с переменной облачностью. А средняя скорость ветра достигнет четыре метра в секунду.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.