Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Ростовский водоканал ищет подрядчика, который поставит организации активированный порошкообразный уголь из скорлупы кокосового ореха. На это выделено 66 миллионов рублей. В конкурсе могут принимать участие только представители малого и среднего бизнеса.
Сообщается, что уголь нужен водоканалу для очистки питьевой воды и водоподготовки. Всего ресурсоснабжающей организации необходимо 215 тонн порошка. Сам уголь должен соответствовать всем государственным стандартам. Перед применением контрольный образец угля проверят специалисты. Потенциальный подрядчик обязуется заменить брак в течение семи дней.
Победитель конкурса станет известен 12 мая.
Ранее RostovGazeta рассказала о самых крупных госзакупках Ростовского водоканала за три года.