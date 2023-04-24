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На уголь из кокосовой скорлупы Ростовводоканал потратит 66 млн руб

24 апреля 2023, 14:23
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Ростовский водоканал решил закупить активированный уголь на 66 миллионов рублей
Ростовский водоканал намерен закупить активированный уголь, на это выделено 66 миллионов рублей, следует из материалов, размещенных на сайте государственных закупок.

Ростовский водоканал ищет подрядчика, который поставит организации активированный порошкообразный уголь из скорлупы кокосового ореха. На это выделено 66 миллионов рублей. В конкурсе могут принимать участие только представители малого и среднего бизнеса.

Сообщается, что уголь нужен водоканалу для очистки питьевой воды и водоподготовки. Всего ресурсоснабжающей организации необходимо 215 тонн порошка. Сам уголь должен соответствовать всем государственным стандартам. Перед применением контрольный образец угля проверят специалисты. Потенциальный подрядчик обязуется заменить брак в течение семи дней.

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Фото: vk.com/rostov_vodokanal

Победитель конкурса станет известен 12 мая.

Ранее RostovGazeta рассказала о самых крупных госзакупках Ростовского водоканала за три года.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов-на-Дону#Ростовводоканал#Госзакупки Ростовской области#Алина Заярная
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