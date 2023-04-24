Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Геральдист Олег Тесля в интервью «Дон-ТР» поставил под сомнение официальный статус герба Ростова-на-Дону. Ошибки, сделанные при выполнении символа, позволяют называть его обычным рисунком.
Эксперт рассказал, что впервые заметил их еще в 1999 году, когда изготавливал юбилейные знаки к 250-летию Ростова. Дело в том, что на гербе Ростова изображены зеленые дубовые листья, хотя, по законам геральдики, они должны быть золотыми. Также золотая корона на гербе обычно изображается на символах малых муниципальных образований, а никак не города-миллионника.
Тесля заявил, что герб Ростова нужно поменять и официально зарегистрировать. Однако на его обращения в мэрии ответили отказом. Там объяснили, что гербы других городов также выполнены не по канону, а к нынешнему виду символа привыкли все горожане.
Ранее подозрительный ростовчанин испугал студента с ярким рюкзаком, перепутав логотип компьютерной игры с украинским трезубцем.