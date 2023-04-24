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Обычная картинка: Эксперт усомнился в официальном статусе герба Ростова-на-Дону

24 апреля 2023, 16:30
Фото: Администрация Ростова
Официальный герб Ростова-на-Дону

Герб Ростова может оказаться обычным рисунком без официального статуса

Герб Ростова-на-Дону не имеет официального статуса и является обычной картинкой, заявил председатель регионального отделения Союза геральдистов России Олег Тесля.

Геральдист Олег Тесля в интервью «Дон-ТР» поставил под сомнение официальный статус герба Ростова-на-Дону. Ошибки, сделанные при выполнении символа, позволяют называть его обычным рисунком.

Эксперт рассказал, что впервые заметил их еще в 1999 году, когда изготавливал юбилейные знаки к 250-летию Ростова. Дело в том, что на гербе Ростова изображены зеленые дубовые листья, хотя, по законам геральдики, они должны быть золотыми. Также золотая корона на гербе обычно изображается на символах малых муниципальных образований, а никак не города-миллионника.

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Тесля заявил, что герб Ростова нужно поменять и официально зарегистрировать. Однако на его обращения в мэрии ответили отказом. Там объяснили, что гербы других городов также выполнены не по канону, а к нынешнему виду символа привыкли все горожане.

Ранее подозрительный ростовчанин испугал студента с ярким рюкзаком, перепутав логотип компьютерной игры с украинским трезубцем.

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#Алина Заярная#Символика Ростова-на-Дону#Общество#Новости
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