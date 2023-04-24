Эксперт рассказал, что впервые заметил их еще в 1999 году, когда изготавливал юбилейные знаки к 250-летию Ростова. Дело в том, что на гербе Ростова изображены зеленые дубовые листья, хотя, по законам геральдики, они должны быть золотыми. Также золотая корона на гербе обычно изображается на символах малых муниципальных образований, а никак не города-миллионника.