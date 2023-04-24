Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
1Rnd со ссылкой на источники пишет, что Золотареву могут перевести в свидетели. Издание уточнило, что ситуация может меняться из-за поступления новых показаний.
«Сейчас проходящие по делу люди активно сотрудничают со следствием», — сказано в сообщении.
Ранее СМИ заявляли об обысках у Золотаревой и ее зама Татьяны Юровой, а также о том, что их посадили под домашний арест. Официальных комментариев по этому поводу не поступало, они уточняются.