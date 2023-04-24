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Подозрения в коррупции могут снять с экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

24 апреля 2023, 05:41
Фото: 1mi
С бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой могут снять подозрения в коррупции, сообщают СМИ.

1Rnd со ссылкой на источники пишет, что Золотареву могут перевести в свидетели. Издание уточнило, что ситуация может меняться из-за поступления новых показаний.

«Сейчас проходящие по делу люди активно сотрудничают со следствием», — сказано в сообщении.

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Ранее СМИ заявляли об обысках у Золотаревой и ее зама Татьяны Юровой, а также о том, что их посадили под домашний арест. Официальных комментариев по этому поводу не поступало, они уточняются.

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