rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Изображение материала

Подросток на мотоцикле влетел в машину ДПС в Ростове

24 апреля 2023, 15:54
Фото: 1MI
Машина ДПС столкнулась с мотоциклом в Ростове

На Театральной площади в Ростове машина ДПС столкнулась с подростком на мотоцикле

Машина сотрудника ДПС столкнулась с мотоциклом в центре Ростова, рассказали в ГИБДД России по региону.

В ночь на 24 апреля ДТП произошло на Театральной площади Ростова. Инспектор ДПС на служебной машине с включенными сигнальными маячками, совершая левый поворот, столкнулся с кроссовым мотоциклом Husqvarna.

Выяснилось, что за рулем мотоцикла был 16-летний водитель. К счастью, ни он, ни сотрудник ГИБДД не пострадали. Механические повреждения получили лишь транспортные средства.

Ростовчанин Дибров попал в ДТП с полицейской машиной
Узнать подробнее

Все обстоятельства инцидента продолжают устанавливать правоохранительные органы.

Ранее в ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области.

Читайте также:
Два человека погибли в загоревшихся после ДТП машинах в Ростовской областиДТП с участием пяти машин привело к гибели человека на трассе в Ростовской областиШесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом в Ростовской области
#Алина Заярная#Происшествие#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП в Ростове#ГИБДД России по Ростовской области
Подпишитесь
В ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 10:06
Сотрудники МУП «Теплоэнерго» в Ростовской области похищали деньги предприятия
Сегодня, 15:06
Спасатель Белков сказал ростовчанам, что делать при появлении вражеского беспилотника
Сегодня, 11:56
Какая будет погода в мае 2023 года в Ростовской области
Сегодня, 10:08
Доброволец из Новочеркасска был убит на пути домой в зоне СВО
Сегодня, 08:55
Провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года
Сегодня, 08:14