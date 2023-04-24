Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В ночь на 24 апреля ДТП произошло на Театральной площади Ростова. Инспектор ДПС на служебной машине с включенными сигнальными маячками, совершая левый поворот, столкнулся с кроссовым мотоциклом Husqvarna.
Выяснилось, что за рулем мотоцикла был 16-летний водитель. К счастью, ни он, ни сотрудник ГИБДД не пострадали. Механические повреждения получили лишь транспортные средства.
Все обстоятельства инцидента продолжают устанавливать правоохранительные органы.
Ранее в ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области.