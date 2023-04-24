Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В понедельник температура составит 15 градусов и пройдут дожди, а скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду. Дождливой погода будет и во вторник, а воздух прогреется до 14 градусов.
В среду прогнозируют облачную погоду, а столбики термометров покажут 19 градусов. На следующий день снова начнутся дожди и потеплеет до 22 градусов.
В пятницу, 28 апреля, сохранится аналогичная погода, на выходных немного похолодает. Максимальная температура составит 17 градусов, осадки в это время не прекратятся.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля.