rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Изображение материала

Последняя неделя в апреле принесет в Ростове-на-Дону потепление до +22 градусов

24 апреля 2023, 04:49
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на этой неделе может потеплеть до 22 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник температура составит 15 градусов и пройдут дожди, а скорость ветра увеличится до четырех метров в секунду. Дождливой погода будет и во вторник, а воздух прогреется до 14 градусов.

В среду прогнозируют облачную погоду, а столбики термометров покажут 19 градусов. На следующий день снова начнутся дожди и потеплеет до 22 градусов.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
Узнать подробнее

В пятницу, 28 апреля, сохранится аналогичная погода, на выходных немного похолодает. Максимальная температура составит 17 градусов, осадки в это время не прекратятся. 

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля.

Читайте также:
Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской областиВодителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 марта
#Илья Протвинов#Погода#Прогноз погоды#Дожди в Ростове#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
Подпишитесь
Итоги недели: на Дону требуют ремонта дорог и пересмотра приговора замгубернатора
Вчера, 14:53
Осудивший СВО Александр Ревва снова пытается организовать концерт в Ростове
Вчера, 16:18
Ростовчанин случайно выпил ацетон вместо воды после бурного застолья
Вчера, 16:21
«Деньги сняли»: ростовчане сообщили о мошенничествах платного туалета на набережной
Вчера, 16:37
«Уж лучше в СИЗО»: жительница Аксая пожаловалась на тараканов и антисанитарию в ЦГБ
Вчера, 16:39
Суд в Ростове рассмотрит дела пятерых иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ
Вчера, 19:49