В Минтрансе региона сообщили, что в настоящий момент реконструкция моста идет с опережением сроков, несмотря на высокую интенсивность движения. Власти напомнили, что уже в майские праздники движение по левому мосту в сторону Ростова-на-Дону собираются открыть по двум полосам, как и объявили ранее.