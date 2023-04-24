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Провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года

24 апреля 2023, 08:14
Фото: donland.ru
Ремонт моста на М-4 Дон, вызвавший пробки в Каменске, завершат к концу 2023 года
В Ростовской области ремонт моста через Северский Донец, ставший причиной постоянных пробок на участке между 907-м и 937-м километрами М-4 «Дон», собираются завершить к концу 2023 года, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта региона.

Напомним, уже около месяца в Каменском районе на трассе М-4 «Дон» идут работы по реконструкции моста через Северский Донец, ставшие причиной постоянных пробок на участке трассы между 907-м и 937-м километрами.

В Минтрансе региона сообщили, что в настоящий момент реконструкция моста идет с опережением сроков, несмотря на высокую интенсивность движения. Власти напомнили, что уже в майские праздники движение по левому мосту в сторону Ростова-на-Дону собираются открыть по двум полосам, как и объявили ранее.

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Фото: Автодор

«Ремонт проезжей части на этом искусственном сооружении продолжится после 9 Мая. До пика летнего сезона его завершат и пустят движение по двум полосам в штатном режиме», — добавили в Минтранспорта Ростовской области, сообщив, что в апреле рабочие закончат надвижку моста.

После этого строители смогут приступить к реконструкции моста через Северский Донец в сторону Москвы, работы на объекте планируют закончить в конце текущего года.

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