Пять человек пострадали при ремонте в порту на Сахалине

Сотрудники работали с газосварочным оборудованием в Корсаковском порту, когда произошел инцидент, пишет газета “Известия”. Подробности о травмах не сообщаются. Двум пострадавшим оказали помощь на месте, а спасательные работы продолжаются для извлечения трех других людей. Губернатор поручил провести расследование причин происшествия и подготовить доклад, а также предоставить помощь семьям пострадавших. На место инцидента прибыли представители министерства транспорта и надзорных органов.