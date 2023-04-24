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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Пять человек пострадали при ремонте в порту на Сахалине

24 апреля 2023, 12:28
Пять человек пострадали в результате несчастного случая при проведении ремонтных работ в порту на Сахалине, как сообщил губернатор области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале 24 апреля.

Сотрудники работали с газосварочным оборудованием в Корсаковском порту, когда произошел инцидент, пишет газета “Известия”. Подробности о травмах не сообщаются. Двум пострадавшим оказали помощь на месте, а спасательные работы продолжаются для извлечения трех других людей. Губернатор поручил провести расследование причин происшествия и подготовить доклад, а также предоставить помощь семьям пострадавших. На место инцидента прибыли представители министерства транспорта и надзорных органов.

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