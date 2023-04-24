Расслышать проблему по голосу научились операторы Ростелекома, клиент доволен

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Число лайков и благодарностей за оказанные в телефонном режиме и в чатах консультации выросло на 19%.
Сама технология разработана группой компаний ЦРТ. Пионерами внедрения новой системы сразу стала почти половина сотрудников компании — 46% рабочих мест.
Сегодня интеллектуальная система речевой аналитики уже развернута в примерно 75 процентах процессов в сфере клиентского обслуживания компании. В прошлом году через систему было пропущено более 150 млн минут голосовых консультаций (примерно 400 тысяч минут разговоров в день), не считая около 36 тысяч бесед в чатах — ежесуточно. Каждый звонок записывается с сохранением анонимности, затем в текстовом формате поступает в базу данных для исследования в целях дальнейшего совершенствования процедуры и сценария взаимодействия с абонентами.
— Разговоры операторов контактного центра с клиентами содержат ценную информацию, анализ которой помогает бизнесу повышать эффективность и становится лучше для пользователей. Речевая аналитика позволяет оперативно определять, чем довольны или недовольны клиенты, с какими вопросами они обращаются чаще всего и насколько успешно специалисты их решают. За год с помощью этой технологии было изучено более 38 миллионов звонков и свыше 13 миллионов чатов. Мы выявили и проработали пожелания и жалобы, в результате снизив их количество на 31%, а в некоторых кейсах сократили долю повторных обращений до 10%», — прокомментировал директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.
В связке «оператор — клиент» речевая аналитика сосредоточена прежде всего на таких параметрах, как длительность ожидания ответа, полнота консультации, уровень ведения диалога, реакции клиента и т. д. Она так же сравнивает результативность работы консультантов-новичков с работой опытных сотрудников и дает оценку качества обслуживания на конкретной площадке контактного центра. Система так же способна выявлять и внедрять лучшие практики, отслеживать динамику их применения. Большое количество системных метрик позволяет получать качественные выборки, необходимые для анализа и улучшения работы клиентского сервиса, и в целом формирует максимально точное понимание потребностей и ожиданий пользователей.
— Речевая аналитика ЦРТ позволяет проанализировать массивные объемы речевых и текстовых данных, включает максимально широкий спектр количественно-временных параметров. Специально для «Ростелекома» был разработан кейс анализа оценок CSI — индекса удовлетворенности клиента, где с помощью речевой аналитики выявляются причины выставления оценок, а затем каждая причина анализируется детально. Такой подход позволяет оперативно выделять негативные ситуации и реагировать на них. По результатам работы с помощью речевых технологий за год оптимизировано более 40 процессов, — добавил генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.
Небольшие подробности технологической «кухни»: для удобства аналитиков решение выгружает разбитые по темам обращения в облако тэгов с наиболее часто встречающимися словами в диалоге. Так, например, можно взять выборку с критикой и, оценив статистику, понять причину такой реакции. Дальнейшее устранение причины много времени не займет.
В ближайшей перспективе «Ростелеком» намерен на порядок увеличить количество рабочих мест, подключенных к системе, а также расширить область ее применения.
ПАО «Ростелеком» 18+ https://rt.ru/