РЭО подготовил стратегию цифровой трансформации на период 2023–2025 годов

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что защита окружающей среды, а также решения различных задач в отрасли неразрывно связаны с использованием цифровых технологий. В этой связи РЭО подготовил стратегию цифровой трансформации, в рамках которой компания намерена реализовать мероприятия, направленные на модернизацию контроля и мониторинга отрасли обращения с ТКО с использованием искусственного интеллекта, интернета вещей и т. д.