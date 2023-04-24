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РЭО подготовил стратегию цифровой трансформации на период 2023–2025 годов

24 апреля 2023, 18:25
Фото: piqsels.com
В Российском экологическом операторе сообщили о готовности стратегии цифровой трансформации компании на 2023–2025 годы.

Как отметили в компании, стратегия включает в себя применение технологий нейронных сетей, прогнозирования и автоматизации в работе полигонов и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом пишет gorod55.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что защита окружающей среды, а также решения различных задач в отрасли неразрывно связаны с использованием цифровых технологий. В этой связи РЭО подготовил стратегию цифровой трансформации, в рамках которой компания намерена реализовать мероприятия, направленные на модернизацию контроля и мониторинга отрасли обращения с ТКО с использованием искусственного интеллекта, интернета вещей и т. д.

«В 2022 году мы уже провели мониторинг полигонов с использованием беспилотников. Планируем продолжить использование возможностей искусственного интеллекта, в том числе в части применения моделей прогнозирования развития сферы ТКО в регионах, автоматических и роботизированных установок на объектах», — добавил Буцаев.

По мнению заместителя главы РЭО Алексея Бурова, цифровая трансформация компании с точки зрения трансформации бизнес-процессов является сложным процессом, как и трансформация бизнес-процессов всей отрасли обращения с ТКО.

Прежде всего компания ориентирована на совершенствование внутренних процессов, которые оказывают непосредственное влияние на выполнение стратегических задач РЭО, включая процессы взаимодействия с участниками отрасли ТКО, добавил Буров.

«В рамках стратегии запланировали выполнение ряда проектов с использованием больших данных, нейронных сетей, цифровых двойников и т. д. Среди них технологии роботизированной оптической сортировки отходов с нейросетями и увеличения доли отбираемых фракций на пилотном объекте, создание типовых отраслевых решений — цифровых двойников объектов инфраструктуры обращения с ТКО», — подчеркнул Буров.

Ранее отмечалось, что все мероприятия соответствуют целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и их планируется реализовать в рамках стратегии в период с 2023 по 2025 год.

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