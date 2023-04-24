Жена журналиста Полина Диброва заявила, что очень устала от свалившихся на нее неприятностей. Она пишет: «В последние дни на меня много навалилось, полное ощущение, что я одна на всем белом свете». Также ростовчанка посетовала, что не знает, как жить после увольнения супруга с работы. По ее словам, Дибров был главным источником финансирования семьи. Кто теперь будет оплачивать счета и содержать дом на Рублевке, неизвестно.