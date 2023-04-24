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Ростовчанка Полина Диброва не знает, на что жить после увольнения мужа с ТВ

24 апреля 2023, 14:18
Фото: Страница Полины Дибровой в соцсети
Ростовчанка Полина Диброва не знает, на что жить после увольнения мужа с ТВ
Ростовчанка Полина Диброва посетовала, что не знает, как жить после увольнения мужа Дмитрия Диброва с «Первого канала», о своих переживаниях она рассказала подписчикам в соцсетях.

На днях СМИ сообщили, что «Первый канал» рассматривает возможность замены телеведущего Дмитрия Диброва в передаче «Кто хочет стать миллионером?» Дело в том, что именитый ростовчанин еще до конца не оправился после инсульта. К тому же на днях Дибров попал в ДТП с полицейской машиной. К счастью, телеведущий отделался испугом и поцарапанным колесо автомобиля.

Жена журналиста Полина Диброва заявила, что очень устала от свалившихся на нее неприятностей. Она пишет: «В последние дни на меня много навалилось, полное ощущение, что я одна на всем белом свете». Также ростовчанка посетовала, что не знает, как жить после увольнения супруга с работы. По ее словам, Дибров был главным источником финансирования семьи. Кто теперь будет оплачивать счета и содержать дом на Рублевке, неизвестно.

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Подписчики к проблемам Дибровой отнеслись с иронией. Они усомнились в скором банкротстве семьи журналиста. «Смешно. Скидываемся ей всем народом на прислугу и на мидии, что ж ей теперь кушать?», «Тунеядка. Иди работай», «Мне б ее проблемы».

Некоторые же все-таки оказали ростовчанке моральную поддержку: «Полина, ты боец, у тебя все получится!», «Все будет хорошо, ты лучшая!».

Несчастья буквально преследуют семью Дибровых. Ранее Полина Диброва получила травму лица из-за упавшего на нее iPhone.

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