Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
На днях СМИ сообщили, что «Первый канал» рассматривает возможность замены телеведущего Дмитрия Диброва в передаче «Кто хочет стать миллионером?» Дело в том, что именитый ростовчанин еще до конца не оправился после инсульта. К тому же на днях Дибров попал в ДТП с полицейской машиной. К счастью, телеведущий отделался испугом и поцарапанным колесо автомобиля.
Жена журналиста Полина Диброва заявила, что очень устала от свалившихся на нее неприятностей. Она пишет: «В последние дни на меня много навалилось, полное ощущение, что я одна на всем белом свете». Также ростовчанка посетовала, что не знает, как жить после увольнения супруга с работы. По ее словам, Дибров был главным источником финансирования семьи. Кто теперь будет оплачивать счета и содержать дом на Рублевке, неизвестно.
Подписчики к проблемам Дибровой отнеслись с иронией. Они усомнились в скором банкротстве семьи журналиста. «Смешно. Скидываемся ей всем народом на прислугу и на мидии, что ж ей теперь кушать?», «Тунеядка. Иди работай», «Мне б ее проблемы».
Некоторые же все-таки оказали ростовчанке моральную поддержку: «Полина, ты боец, у тебя все получится!», «Все будет хорошо, ты лучшая!».
Несчастья буквально преследуют семью Дибровых. Ранее Полина Диброва получила травму лица из-за упавшего на нее iPhone.