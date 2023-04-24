Однако Бородай отметил, что контрнаступление ВСУ, вероятно, станет их последним решительным рывком, так как у Киева практически не осталось человеческих ресурсов. «Не технические, не снаряды и патроны, потому что это рано или поздно подвезут с Запада, а вот человеческие ресурсы он подвозить до бесконечности не может», — приводит слова Бородая «Бизнес Online».