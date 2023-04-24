Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что контрнаступление ВСУ начнется ближе к середине мая. По словам парламентария, главная цель Украины сейчас — перерезать сухопутный коридор в Крым. Также украинские войска хотят отрезать воды Северо-Крымского канала. Это позволит им оказаться в зоне досягаемости Крымского моста.
Однако Бородай отметил, что контрнаступление ВСУ, вероятно, станет их последним решительным рывком, так как у Киева практически не осталось человеческих ресурсов. «Не технические, не снаряды и патроны, потому что это рано или поздно подвезут с Запада, а вот человеческие ресурсы он подвозить до бесконечности не может», — приводит слова Бородая «Бизнес Online».
Ранее военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал о второй волне мобилизации.