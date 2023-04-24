rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Изображение материала

Ростовский депутат Бородай назвал главную цель контрнаступления ВСУ

24 апреля 2023, 17:10
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай назвал главную цель контрнаступления ВСУ
Сухопутный коридор в Крым является главной целью будущего наступления ВСУ, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что контрнаступление ВСУ начнется ближе к середине мая. По словам парламентария, главная цель Украины сейчас — перерезать сухопутный коридор в Крым. Также украинские войска хотят отрезать воды Северо-Крымского канала. Это позволит им оказаться в зоне досягаемости Крымского моста.

Ростовского блогера и волонтера Евгения Дробина убили в зоне спецоперации
Узнать подробнее

Однако Бородай отметил, что контрнаступление ВСУ, вероятно, станет их последним решительным рывком, так как у Киева практически не осталось человеческих ресурсов. «Не технические, не снаряды и патроны, потому что это рано или поздно подвезут с Запада, а вот человеческие ресурсы он подвозить до бесконечности не может», — приводит слова Бородая «Бизнес Online».

Ранее военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал о второй волне мобилизации.

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай выступил против запрета книг зарубежных писателей в РоссииРостовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперацияРостовский депутат Бородай объяснил, как Киев маскирует подготовку к контрнаступлению
#Виктория Прутковская#Спецоперация#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Бородай#Ростовские депутаты#Цели ВСУ
Подпишитесь
В ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 10:06
Сотрудники МУП «Теплоэнерго» в Ростовской области похищали деньги предприятия
Сегодня, 15:06
Спасатель Белков сказал ростовчанам, что делать при появлении вражеского беспилотника
Сегодня, 11:56
Какая будет погода в мае 2023 года в Ростовской области
Сегодня, 10:08
Доброволец из Новочеркасска был убит на пути домой в зоне СВО
Сегодня, 08:55
Провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года
Сегодня, 08:14