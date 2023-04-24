Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Издание ZOV, а также Телеграм-каналы, сообщили, что ростовская компания в десяти лет занимается производством флага Украины. Заключение об этом сделано на основе выписки налоговой службы Украины за 2022 год.
Сообщается, что запрос на поставку флагов в прошлом году увеличился в 60 раз. Ростовская компания производила их и на территории Украины, и на российской территории, в том числе и в Ростовской области, где у нее располагается головной офис.
Более того, ростовское предприятие стало одним из самых успешных в Украине в рекламно-производственной отрасли в 2022 году.
Вместе с тем, официального подтверждения этой информации пока не поступало, она уточняется.
Ранее ростовчанин испугал студента, спутав логотип компьютерной игры на его рюкзаке с украинским трезубцем.