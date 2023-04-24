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Ростовскую фирму поймали на производстве флага Украины

24 апреля 2023, 17:07
Фото: 1MI
Ростовского производителя поймали на производстве флага Украины
Ростовская компания производит флаги для Украины, сообщают СМИ.

Издание ZOV, а также Телеграм-каналы, сообщили, что ростовская компания в десяти лет занимается производством флага Украины. Заключение об этом сделано на основе выписки налоговой службы Украины за 2022 год.

Сообщается, что запрос на поставку флагов в прошлом году увеличился в 60 раз. Ростовская компания производила их и на территории Украины, и на российской территории, в том числе и в Ростовской области, где у нее располагается головной офис.

Более того, ростовское предприятие стало одним из самых успешных в Украине в рекламно-производственной отрасли в 2022 году.

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Вместе с тем, официального подтверждения этой информации пока не поступало, она уточняется.

Ранее ростовчанин испугал студента, спутав логотип компьютерной игры на его рюкзаке с украинским трезубцем.

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