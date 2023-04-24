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Ростовскую область в последнюю неделю апреля накроет проливными дождями

24 апреля 2023, 07:40
Фото: david-marcu/unsplash
Ростовскую область в последнюю неделю апреля накроет проливными дождями
В последнюю неделю апреля жителей Ростовской области ожидают обильные дожди, которые продлятся вплоть до 1 мая, об этом сообщили синоптики.

Метеорологи Северо-Кавказского гидрометцентра рассказали, что в понедельник, 24 апреля, жителей Ростовской области ожидает облачная погода с дождями и грозой в отдельных районах, сопровождающихся порывистым ветром скоростью до 18 метров в секунду. При этом температура воздуха днем будет колебаться до +11 до +22 градусов с ночными заморозками до -3 градусов.

Аналогичные погодные условия ожидаются до 26 апреля, когда погода изменится и вновь станет теплой и ясной, хоть и всего на один день.

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После этого уже с 27 апреля регион накроет обильными дождями, самое большое количество осадков должно выпасть в воскресенье, 30 апреля. Все эти дни в Ростовской области будет держаться прохладная температура от +16 до +21 градуса.

Ранее синоптики рассказали, когда начнется период затяжных дождей.

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