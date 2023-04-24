Ростовскую область в последнюю неделю апреля накроет проливными дождями

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Метеорологи Северо-Кавказского гидрометцентра рассказали, что в понедельник, 24 апреля, жителей Ростовской области ожидает облачная погода с дождями и грозой в отдельных районах, сопровождающихся порывистым ветром скоростью до 18 метров в секунду. При этом температура воздуха днем будет колебаться до +11 до +22 градусов с ночными заморозками до -3 градусов.
Аналогичные погодные условия ожидаются до 26 апреля, когда погода изменится и вновь станет теплой и ясной, хоть и всего на один день.
После этого уже с 27 апреля регион накроет обильными дождями, самое большое количество осадков должно выпасть в воскресенье, 30 апреля. Все эти дни в Ростовской области будет держаться прохладная температура от +16 до +21 градуса.
Ранее синоптики рассказали, когда начнется период затяжных дождей.