Ростовскую область в последнюю неделю апреля накроет проливными дождями

Метеорологи Северо-Кавказского гидрометцентра рассказали, что в понедельник, 24 апреля, жителей Ростовской области ожидает облачная погода с дождями и грозой в отдельных районах, сопровождающихся порывистым ветром скоростью до 18 метров в секунду. При этом температура воздуха днем будет колебаться до +11 до +22 градусов с ночными заморозками до -3 градусов.