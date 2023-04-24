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С помощью современных сервисов клиенты могут защитить бизнес-счета от блокировки

24 апреля 2023, 06:55
Фото: 1MI
В современном мире заниматься бизнесом невозможно без использования банковских счетов, через которые осуществляются все финансовые операции. Однако все чаще стали встречаться случаи блокировки счетов. По мнению экспертов, предпринимателям необходимо понимать и учитывать возможные риски.

Частыми причинами блокировки банковских счетов являются: противозаконные операции, несоблюдение законодательства, а также подозрение в отмывании денежных средств. В свою очередь, банки стараются вникать в деятельность своих клиентов и при обнаружении любых подозрительных действий могут временно заблокировать счета до выяснения обстоятельств. При этом нарушение нормативных и налоговых требований также может стать причиной заморозки активов. Об этом пишет newsnn.ru.

При возникновении проблем со счетами бизнесмены прибегают к услугам юристов, чья помощь может обойтись в круглую сумму. Поэтому для предотвращения блокировки эксперты рекомендуют использовать специальные сервисы и инструменты. Подобные услуги предоставляют многие банки. Например, банк “Открытие” разработал сервис “Бизнес-мониторинг”, Сбербанк - “Сбербанк Бизнес Онлайн”. Одну из последних версий подобного сервиса представил Модульбанк. По информации разработчиков, сервис “Белый бизнес” способен проанализировать большой объем данных и разбирается в различных типах транзакций.

Сервис “Белый бизнес” дает возможность предпринимателям оценить свой бизнес с точки зрения банка и обнаружить возможные проблемы, которые могут привести к блокировке счета или дополнительным проверкам. Более того, с его помощью можно проверить деятельность контрагентов или деловых партнеров.

Разработчики постоянно работают над совершенствованием алгоритмов, чтобы они отвечали актуальным требованиям, предъявляемым банками. Так, в прошлом году сервис "Белый бизнес" был обновлен с учетом новых требований, установленных Центробанком России.

Вместе с тем эксперты советуют использовать не один источник информации, а также консультироваться с профессионалами в области финансов, чтобы иметь максимально ясную картину своего делового положения, а также сократить риски блокировки банковских счетов.

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