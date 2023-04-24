С помощью современных сервисов клиенты могут защитить бизнес-счета от блокировки

Частыми причинами блокировки банковских счетов являются: противозаконные операции, несоблюдение законодательства, а также подозрение в отмывании денежных средств. В свою очередь, банки стараются вникать в деятельность своих клиентов и при обнаружении любых подозрительных действий могут временно заблокировать счета до выяснения обстоятельств. При этом нарушение нормативных и налоговых требований также может стать причиной заморозки активов. Об этом пишет newsnn.ru.