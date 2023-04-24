С помощью современных сервисов клиенты могут защитить бизнес-счета от блокировки

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:55
Частыми причинами блокировки банковских счетов являются: противозаконные операции, несоблюдение законодательства, а также подозрение в отмывании денежных средств. В свою очередь, банки стараются вникать в деятельность своих клиентов и при обнаружении любых подозрительных действий могут временно заблокировать счета до выяснения обстоятельств. При этом нарушение нормативных и налоговых требований также может стать причиной заморозки активов. Об этом пишет newsnn.ru.
При возникновении проблем со счетами бизнесмены прибегают к услугам юристов, чья помощь может обойтись в круглую сумму. Поэтому для предотвращения блокировки эксперты рекомендуют использовать специальные сервисы и инструменты. Подобные услуги предоставляют многие банки. Например, банк “Открытие” разработал сервис “Бизнес-мониторинг”, Сбербанк - “Сбербанк Бизнес Онлайн”. Одну из последних версий подобного сервиса представил Модульбанк. По информации разработчиков, сервис “Белый бизнес” способен проанализировать большой объем данных и разбирается в различных типах транзакций.
Сервис “Белый бизнес” дает возможность предпринимателям оценить свой бизнес с точки зрения банка и обнаружить возможные проблемы, которые могут привести к блокировке счета или дополнительным проверкам. Более того, с его помощью можно проверить деятельность контрагентов или деловых партнеров.
Разработчики постоянно работают над совершенствованием алгоритмов, чтобы они отвечали актуальным требованиям, предъявляемым банками. Так, в прошлом году сервис "Белый бизнес" был обновлен с учетом новых требований, установленных Центробанком России.
Вместе с тем эксперты советуют использовать не один источник информации, а также консультироваться с профессионалами в области финансов, чтобы иметь максимально ясную картину своего делового положения, а также сократить риски блокировки банковских счетов.