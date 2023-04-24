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Сильнейшая магнитная буря накрыла Ростовскую область

24 апреля 2023, 18:01
Фото: wikipedia.org
Ученый объяснил, почему ростовчане смогли увидеть северное сияние
Магнитные бури в Ростовской области оказались настолько сильны, что местные жители смогли увидеть северное сияние, рассказал ученый Михаил Невский.

Ученый Михаил Невский заявил, что северное синение можно было увидеть в Ростовской области благодаря сильной магнитной буре. Явление наблюдалось и в других регионах на юге страны. Связано оно с выбросом заряженных части от Солнца.

Астроном пояснил, чтобы долететь до Земли, частицам нужно примерно 36 часов. Магнитное поле плане захватывает эти частицы и отклоняет их к полюсам, где и появляется северное сияние. Однако в случае интенсивного и мощного потока явление распространяется и на южные широты.

Жители в Ростовской области увидели северное сияние вечером 23 апреля
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До этого, по словам ученого, северное сияние наблюдалось в Ростовской области в далеком 1957 году. Нынешнее северное сияние было гораздо слабее, к тому же его не удалось достаточно разглядеть из-за сильной облачности.

Ранее астроном Сергей Жмайлов заявил, что в будущем ростовчане смогут чаще видеть северное сияние.

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