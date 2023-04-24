Астроном пояснил, чтобы долететь до Земли, частицам нужно примерно 36 часов. Магнитное поле плане захватывает эти частицы и отклоняет их к полюсам, где и появляется северное сияние. Однако в случае интенсивного и мощного потока явление распространяется и на южные широты.