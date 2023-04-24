Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Ученый Михаил Невский заявил, что северное синение можно было увидеть в Ростовской области благодаря сильной магнитной буре. Явление наблюдалось и в других регионах на юге страны. Связано оно с выбросом заряженных части от Солнца.
Астроном пояснил, чтобы долететь до Земли, частицам нужно примерно 36 часов. Магнитное поле плане захватывает эти частицы и отклоняет их к полюсам, где и появляется северное сияние. Однако в случае интенсивного и мощного потока явление распространяется и на южные широты.
До этого, по словам ученого, северное сияние наблюдалось в Ростовской области в далеком 1957 году. Нынешнее северное сияние было гораздо слабее, к тому же его не удалось достаточно разглядеть из-за сильной облачности.
Ранее астроном Сергей Жмайлов заявил, что в будущем ростовчане смогут чаще видеть северное сияние.