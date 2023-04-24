Уголовное дело возбудили в Шолоховском районе в отношении главного бухгалтера и двух подчиненных. Следствие установило, что с 2021 по 2022 годы они составляли подложные документы о проведенных работах, подписывали их от имени директора, после чего относили в кассу учреждения и банк.