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Сотрудники МУП «Теплоэнерго» в Ростовской области похищали деньги предприятия

24 апреля 2023, 15:06
Фото: Карты Гугл
Сотрудники МУП «Теплоэнерго» в Ростовской области похищали деньги предприятия

В Ростовской области на главбуха в МУП «Теплоэнерго» возбудили уголовное дело

В Ростовской области трое сотрудников МУП «Теплоэнерго» стали фигурантами уголовного дела за кражу денег компании, сообщили в региональном УСКР.

Уголовное дело возбудили в Шолоховском районе в отношении главного бухгалтера и двух подчиненных. Следствие установило, что с 2021 по 2022 годы они составляли подложные документы о проведенных работах, подписывали их от имени директора, после чего относили в кассу учреждения и банк.

В Ростове суд вынес приговор одному из главарей по делу об автосалонах-мошенниках
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«Всего подозреваемые таким образом похитили 260 тысяч рублей. Теперь проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание по уголовному делу составляет до шести лет заключения.

Ранее в Ростове суд вынес приговор одному из главарей по делу об автосалонах-мошенниках.

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