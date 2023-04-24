Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Уголовное дело возбудили в Шолоховском районе в отношении главного бухгалтера и двух подчиненных. Следствие установило, что с 2021 по 2022 годы они составляли подложные документы о проведенных работах, подписывали их от имени директора, после чего относили в кассу учреждения и банк.
«Всего подозреваемые таким образом похитили 260 тысяч рублей. Теперь проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства», — сказано в сообщении.
Максимальное наказание по уголовному делу составляет до шести лет заключения.
Ранее в Ростове суд вынес приговор одному из главарей по делу об автосалонах-мошенниках.