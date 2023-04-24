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Турчак представил президенту третий доклад рабочей группы по вопросам СВО

24 апреля 2023, 15:21
Фото: ER.RU
Глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил президенту РФ Владимиру Путину третий доклад рабочей группы с инициативами, которые касаются социального обеспечения участников спецоперации и членов их семей.

Главным образом говорилось о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации, в том числе денежного довольствия. Сейчас мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился – в тылу или на линии боевого соприкосновения. А контрактник – только на передовой.

Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы.

Турчак также предложил распространить единый подход к оказанию минимальных мер поддержки семьям участников спецоперации. По его словам, необходимо предусмотреть дополнительное бюджетное обеспечение регионов с невысоким бюджетом, чтобы семья могла получить помощь вне зависимости от места проживания.

Другая инициатива касается исключения боевых и наградных при расчете дохода для назначения выплат на детей. Помимо этого, Турчак предложил восстановить полис ОМС на время планового отпуска бойцов и больничного, чтобы не было долгого ожидания и появилась возможность лечиться в учреждениях гражданской медицины.

Также глава рабочей группы отметил важность снятия ограничения по военной ипотеке. Сейчас рядовые и сержанты, отслужившие по контракту более трех лет, имеют право стать участниками этой программы. При этом кредит на жилье выплачивает государство.

«Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в 3 года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до 3 или 5 лет», – обратился к президенту Андрей Турчак.

Кроме того, предлагается на уровне закона расширить статус теробороны и добровольческих народных дружин.

Как сообщает сайт партии ER.RU, глава рабочей группы также отметил, что отдельно депутаты работают над совершенствованием правовой базы мобилизационной экономики. В заключение Турчак предложил Владимиру Путину установить на федеральном уровне 1 июля День ветерана боевых действий.

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