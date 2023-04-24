Турчак представил президенту третий доклад рабочей группы по вопросам СВО

Главным образом говорилось о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации, в том числе денежного довольствия. Сейчас мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился – в тылу или на линии боевого соприкосновения. А контрактник – только на передовой.