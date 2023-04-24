Турчак представил президенту третий доклад рабочей группы по вопросам СВО

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Главным образом говорилось о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации, в том числе денежного довольствия. Сейчас мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился – в тылу или на линии боевого соприкосновения. А контрактник – только на передовой.
Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы.
Турчак также предложил распространить единый подход к оказанию минимальных мер поддержки семьям участников спецоперации. По его словам, необходимо предусмотреть дополнительное бюджетное обеспечение регионов с невысоким бюджетом, чтобы семья могла получить помощь вне зависимости от места проживания.
Другая инициатива касается исключения боевых и наградных при расчете дохода для назначения выплат на детей. Помимо этого, Турчак предложил восстановить полис ОМС на время планового отпуска бойцов и больничного, чтобы не было долгого ожидания и появилась возможность лечиться в учреждениях гражданской медицины.
Также глава рабочей группы отметил важность снятия ограничения по военной ипотеке. Сейчас рядовые и сержанты, отслужившие по контракту более трех лет, имеют право стать участниками этой программы. При этом кредит на жилье выплачивает государство.
«Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в 3 года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до 3 или 5 лет», – обратился к президенту Андрей Турчак.
Кроме того, предлагается на уровне закона расширить статус теробороны и добровольческих народных дружин.
Как сообщает сайт партии ER.RU, глава рабочей группы также отметил, что отдельно депутаты работают над совершенствованием правовой базы мобилизационной экономики. В заключение Турчак предложил Владимиру Путину установить на федеральном уровне 1 июля День ветерана боевых действий.