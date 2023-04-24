«Уральская Сталь» планирует второй выпуск облигаций объемом не менее 5 млрд рублей

По словам гендиректора УК «Уральская Сталь» Дениса Сафина, производственные и экономические процессы холдинга продемонстрировали устойчивость в сложном 2022 году. Компания займется наращиванием производства разных видов продукции: с этой целью создана обширная инвестиционная программа, рассказал Денис Сафин. В декабре 2022 года «Уральская Сталь» успешно осуществила размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 миллиардов рублей, и эти средства также были предназначены для выполнения инвестиционной программы.