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«Уральская Сталь» планирует второй выпуск облигаций объемом не менее 5 млрд рублей

24 апреля 2023, 06:01
Фото: piqsels
УК «Уральская Сталь» сообщила о предстоящем выпуске облигаций объемом не менее пяти миллиардов рублей. Привлеченные средства направят на программы реконструкции производственных мощностей комбината.

Известно, что «Уральская Сталь» с марта 2022 года входит в единый металлургический холдинг с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), о чем, по информации bfm.ru, сообщил гендиректор компании Денис Сафин.

Сейчас компания планирует увеличить поставки чугуна на международные рынки в 1,7–2 раза. На рынке с оптимизмом оценивают перспективы размещения облигаций; кредитный рейтинг эмиссии приравнивают к кредитному рейтингу компании и устанавливают на уровне eA(RU). Показатели рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока в компании тоже смогли собрать высокие оценки.

Трехлетние облигации АО «Уральская Сталь» собирается разместить на Московской бирже в конце апреля. Как следует из презентации компании для инвесторов, в качестве организатора размещения выступит Газпромбанк.

По словам гендиректора УК «Уральская Сталь» Дениса Сафина, производственные и экономические процессы холдинга продемонстрировали устойчивость в сложном 2022 году. Компания займется наращиванием производства разных видов продукции: с этой целью создана обширная инвестиционная программа, рассказал Денис Сафин. В декабре 2022 года «Уральская Сталь» успешно осуществила размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 на 10 миллиардов рублей, и эти средства также были предназначены для выполнения инвестиционной программы.

Помимо чугуна, «Уральская Сталь» планирует увеличить объемы производства стального проката. С этой целью запланированы инвестиции в размере семи — десяти миллиардов рублей, которые будут направлены на реконструкцию электросталеплавильного цеха. В итоге ожидается рост производства стали с 1,8 миллиона до 2,4 миллиона тонн в год.

Денис Сафин также рассказал, что на новотроицком комбинате в сентябре — октябре 2023 года начнется работа в новом цеху бесшовных горячекатаных труб мощностью 250 тысяч тонн в год. Кроме того, в компании планируют начать строительство новой аглофабрики и машины непрерывного литья заготовок (строительство МНЛЗ-3).

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