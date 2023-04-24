rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Изображение материала

В ГИБДД сосчитали опасные дороги в Ростовской области, а жители могут остаться без ТВ

24 апреля 2023, 15:26
Фото: Unsplash
В ГБДД сосчитали опасные дороги в Ростовской области, а жители могут остаться без ТВ
В Ростовской области на пляжах установят таблички с числом утонувших, тем временем в ГИБДД назвали самые опасные трассы региона, а в ряде населенных пунктов два дня не будет ловить сигнал телевидения.

Без ТВ

В РТРС предупредили, что в Ростовской области с 24 по 28 апреля запланированы кратковременные отключения трансляции телевизионных каналов.

Так, телевидение будет работать с перебоями в Шахтах 24 апреля примерно до 17.00 мск. На следующий день, 25 апреля, проблемы с ТВ будут наблюдаться в Родионово-Несветайской слободе с 10.00 до 16.00 мск. В этот же день кратковременные отключения ожидаются в населенных пунктах Селивановская и Фомин.

26 апреля перебои могут быть в селе Алексеево-Лозовское, Белой Калитве и поселке Горняцкий. Наконец, 28 апреля телевидение будет плохо работать в Первомайском и Титовке.

Причиной неудобств в РТСР назвали профилактические работы на оборудовании, которое необходимо отключить. Вместе с тем отмечается, что ряд работ могут отменить из-за непогоды.

В РТРС предупредили, что в Ростовской области с 24 по 28 апреля запланированы кратковременные отключения трансляции телевизионных каналов.В РТРС предупредили, что в Ростовской области с 24 по 28 апреля запланированы кратковременные отключения трансляции телевизионных каналов.
В РТРС предупредили, что в Ростовской области с 24 по 28 апреля запланированы кратковременные отключения трансляции телевизионных каналов.
Фото: 1MI
Населенные пункты в Ростовской области останутся без телевидения с 24 и по 28 апреля
Узнать подробнее

Опасные дороги

ГИБДД России по региону составило список самых аварийно-опасных участков дорог в Ростовской области. Всего его пополнили 13 проблемных мест, где чаще всего происходят ДТП.

В список попали 1023-й, 1040-й, 1047-й, 1048-й и 1053-й километры трасса М-4 «Дон». Также проблемными являются 59-й и 52-й километры дороги «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР».

Особой внимательности инспекторы требуют от водителей и на трассах «Северный обход Ростова-на-Дону» и «Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное». В последнем случае опасными считаются 3-й, 4-й и 24-й километры. Наконец, в перечень попали 0-й, 14-й, 15-й и 19-й километры дороги «Ростов — Азов».

Среди главных причин ДТП инспекторы назвали нарушения требований сигналов светофоров, неверный выбора дистанции и превышение скорости движения.

ГИБДД России по региону составило список самых аварийно-опасных участков дорог в Ростовской области. ГИБДД России по региону составило список самых аварийно-опасных участков дорог в Ростовской области.
ГИБДД России по региону составило список самых аварийно-опасных участков дорог в Ростовской области.
Фото: 1MI
В ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области в 2023 году
Узнать подробнее

Небезопасный заплыв

В Ростовской области на пляжах установят запрещающие знаки с указанием статистики смертности из-за утопления. Как объяснили чиновники и спасатели, это необходимо для обеспечения безопасности людей на водных объектах. Установить таблички должны до 5 июня этого года.

Также власти доложили, что активно готовятся к приближающемуся купальному сезону. Проверяется санитарно-эпидемиологическое состояние пляжей и водоемов, приводятся в порядок зоны отдыха рядом с ними.

Помимо этого, власти поставили задачу информировать население о правилах поведения на воде. Будут организованы и специальные патрули для выявления мест неорганизованного отдыха и купания. На пляжах также запретят пить алкоголь, на нарушение этого требования будет грозить административная ответственность.

Читайте также:
Населенные пункты в Ростовской области останутся без телевидения с 24 и по 28 апреляВ ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области в 2023 годуВ Ростовской области на пляжах установят таблички с числом утонувших
#Дтп#Алина Заярная#Телевидение в Ростовской области#Перебои в работе ТВ в Ростовской области#ДТП в Ростовской области#Происшествие#Транспорт#Происшествия на воде в Ростовской области#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Азов
Подпишитесь
В ГИБДД назвали 13 самых опасных дорог в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 10:06
Сотрудники МУП «Теплоэнерго» в Ростовской области похищали деньги предприятия
Сегодня, 15:06
Спасатель Белков сказал ростовчанам, что делать при появлении вражеского беспилотника
Сегодня, 11:56
Какая будет погода в мае 2023 года в Ростовской области
Сегодня, 10:08
Доброволец из Новочеркасска был убит на пути домой в зоне СВО
Сегодня, 08:55
Провоцирующий огромные пробки на М-4 «Дон» ремонт моста завершат к концу 2023 года
Сегодня, 08:14