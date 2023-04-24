Так, телевидение будет работать с перебоями в Шахтах 24 апреля примерно до 17.00 мск. На следующий день, 25 апреля, проблемы с ТВ будут наблюдаться в Родионово-Несветайской слободе с 10.00 до 16.00 мск. В этот же день кратковременные отключения ожидаются в населенных пунктах Селивановская и Фомин.