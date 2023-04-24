Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В РТРС предупредили, что в Ростовской области с 24 по 28 апреля запланированы кратковременные отключения трансляции телевизионных каналов.
Так, телевидение будет работать с перебоями в Шахтах 24 апреля примерно до 17.00 мск. На следующий день, 25 апреля, проблемы с ТВ будут наблюдаться в Родионово-Несветайской слободе с 10.00 до 16.00 мск. В этот же день кратковременные отключения ожидаются в населенных пунктах Селивановская и Фомин.
26 апреля перебои могут быть в селе Алексеево-Лозовское, Белой Калитве и поселке Горняцкий. Наконец, 28 апреля телевидение будет плохо работать в Первомайском и Титовке.
Причиной неудобств в РТСР назвали профилактические работы на оборудовании, которое необходимо отключить. Вместе с тем отмечается, что ряд работ могут отменить из-за непогоды.
ГИБДД России по региону составило список самых аварийно-опасных участков дорог в Ростовской области. Всего его пополнили 13 проблемных мест, где чаще всего происходят ДТП.
В список попали 1023-й, 1040-й, 1047-й, 1048-й и 1053-й километры трасса М-4 «Дон». Также проблемными являются 59-й и 52-й километры дороги «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР».
Особой внимательности инспекторы требуют от водителей и на трассах «Северный обход Ростова-на-Дону» и «Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное». В последнем случае опасными считаются 3-й, 4-й и 24-й километры. Наконец, в перечень попали 0-й, 14-й, 15-й и 19-й километры дороги «Ростов — Азов».
Среди главных причин ДТП инспекторы назвали нарушения требований сигналов светофоров, неверный выбора дистанции и превышение скорости движения.
В Ростовской области на пляжах установят запрещающие знаки с указанием статистики смертности из-за утопления. Как объяснили чиновники и спасатели, это необходимо для обеспечения безопасности людей на водных объектах. Установить таблички должны до 5 июня этого года.
Также власти доложили, что активно готовятся к приближающемуся купальному сезону. Проверяется санитарно-эпидемиологическое состояние пляжей и водоемов, приводятся в порядок зоны отдыха рядом с ними.
Помимо этого, власти поставили задачу информировать население о правилах поведения на воде. Будут организованы и специальные патрули для выявления мест неорганизованного отдыха и купания. На пляжах также запретят пить алкоголь, на нарушение этого требования будет грозить административная ответственность.