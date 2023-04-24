Всего определили 13 мест, где часто происходят аварии, в том числе на трассе М-4 «Дон» на 1023, 1040, 1047, 1048 и 1053 километрах. Также это касается дороги Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР, речь идет о 59 и 62 километрах.