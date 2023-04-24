Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Всего определили 13 мест, где часто происходят аварии, в том числе на трассе М-4 «Дон» на 1023, 1040, 1047, 1048 и 1053 километрах. Также это касается дороги Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР, речь идет о 59 и 62 километрах.
Водителям нужно быть очень внимательными на «Северном обходе г. Ростова-на-Дону» и на дороге Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное. В последнем случае опасными считаются 3, 4 и 24 километры.
В перечень также внесли 0, 14, 15 и 19 километры дороги Ростов — Азов. Чаще всего ДТП происходят из-за нарушения требований сигналов светофоров, неправильного выбора дистанции и превышения скорости.
Ранее ребенок попал в больницу из-за опрокидывания ВАЗ на трассе в Ростовской области.