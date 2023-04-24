В Новосибирске устроили диверсию на железной дороге

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Неопознанные лица вскрыли релейные шкафы на перегоне Бердск - Сеятель, залили их воспламеняющейся жидкостью и подожгли. После совершения преступления злоумышленники скрылись.
Работники станции Инская вовремя обнаружили возгорание и оперативно его потушили. Событие не повлияло на движение поездов и не стало причиной задержек. Силами правоохранительных органов начат поиск поджигателей.