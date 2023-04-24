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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Новосибирске устроили диверсию на железной дороге

24 апреля 2023, 12:55
Вечером 23 апреля в Новосибирске неизвестными была устроена диверсия на железной дороге.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Неопознанные лица вскрыли релейные шкафы на перегоне Бердск - Сеятель, залили их воспламеняющейся жидкостью и подожгли. После совершения преступления злоумышленники скрылись.

Работники станции Инская вовремя обнаружили возгорание и оперативно его потушили. Событие не повлияло на движение поездов и не стало причиной задержек. Силами правоохранительных органов начат поиск поджигателей.

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