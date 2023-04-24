В Ростове-на-Дону не удалось продать около 70% жилых объектов в новостройках

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Аналитики сервиса проанализировали рынок недвижимости, что позволило им составить рейтинг городов-миллионников, в которых темпы продажи не успевают за темпами строительства.
Абсолютным лидером рейтинга стал Краснодар, в котором не удалось реализовать 83% объектов недвижимости в строящихся МКД в апреле 2023 года. За ними серебряным и бронзовым призерами рейтинга стали Омск и Челябинск, показатели которого составили 80% и 74% нереализованной недвижимости соответственно.
Ростов-на-Дону занял восьмое место с показателями 69%, аналогичные объемы непроданной недвижимости на стадии стройки зафиксировали в Волгограде. Однако в Ростове сумма «остатков» составила более 1,19 миллиона «квадратов», а в Волгограде всего 362,2 тысячи квадратных метров жилья.
«Однако сам по себе показатель нереализованных запасов — это лишь картина рынка „в моменте“», — уточнили авторы исследования, напомнив, что оценивать роль доли товарных остатков на рынке недвижимости следует только в совокупности с другими данными.
Ранее донской Минстрой заявил, что Ростовскую область застраивают больше, чем требует рынок и позволяют доходы населения.