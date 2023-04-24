В Ростове-на-Дону не удалось продать около 70% жилых объектов в новостройках

Абсолютным лидером рейтинга стал Краснодар, в котором не удалось реализовать 83% объектов недвижимости в строящихся МКД в апреле 2023 года. За ними серебряным и бронзовым призерами рейтинга стали Омск и Челябинск, показатели которого составили 80% и 74% нереализованной недвижимости соответственно.