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В Ростове-на-Дону не удалось продать около 70% жилых объектов в новостройках

24 апреля 2023, 11:18
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону не удалось продать около 70% жилых объектов в новостройках
Ростов-на-Дону занял восьмое место среди городов-миллионников, в которых не смогли распродать строящиеся объекты недвижимости, данные предоставил сервис bnMAP.pro.

Аналитики сервиса проанализировали рынок недвижимости, что позволило им составить рейтинг городов-миллионников, в которых темпы продажи не успевают за темпами строительства.

Абсолютным лидером рейтинга стал Краснодар, в котором не удалось реализовать 83% объектов недвижимости в строящихся МКД в апреле 2023 года. За ними серебряным и бронзовым призерами рейтинга стали Омск и Челябинск, показатели которого составили 80% и 74% нереализованной недвижимости соответственно.

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Ростов-на-Дону занял восьмое место с показателями 69%, аналогичные объемы непроданной недвижимости на стадии стройки зафиксировали в Волгограде. Однако в Ростове сумма «остатков» составила более 1,19 миллиона «квадратов», а в Волгограде всего 362,2 тысячи квадратных метров жилья.

«Однако сам по себе показатель нереализованных запасов — это лишь картина рынка „в моменте“», — уточнили авторы исследования, напомнив, что оценивать роль доли товарных остатков на рынке недвижимости следует только в совокупности с другими данными.

Ранее донской Минстрой заявил, что Ростовскую область застраивают больше, чем требует рынок и позволяют доходы населения.

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