Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Так, появится новый маршрут для жителей ЖК «Вересаево» и подвоза к станции электрички. Автобусы будут курсировать от Щаденко, через Щедрина, Вересаева, 40-летия Победы и Сарьяна, а конечной станцией станет Главный автовокзал.
Кроме того, создадут маршрут «Инфекционная больница — Сельмаш», это необходимо для компенсации сокращения схемы маршрутов 35, 42.
Еще одним новым маршрутом станет «ул. Нансена, ЖК „Скай-Парк“ — ул. Береговая». Он необходим из-за сокращения маршрута №13 до Центрального рынка.
«На маршрутах на Верхний Темерник, Ленина, Чкаловский, Стартовую, ТЭЦ-2, ВОС уменьшится количество транспорта. А на маршрутах, которые касаются Левенцовки и Орбитальной, наоборот, оно увеличится», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону появятся новые маршруты и сократят число транспорта.