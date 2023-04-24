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В Ростове-на-Дону появятся новые маршруты и сократят число транспорта в 2023 году

24 апреля 2023, 13:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону появятся новые маршруты и сократят число транспорта в 2023 году
В Ростове-на-Дону в этом году хотят запустить три новых маршрута и уменьшить число автобусов на некоторых из них, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Так, появится новый маршрут для жителей ЖК «Вересаево» и подвоза к станции электрички. Автобусы будут курсировать от Щаденко, через Щедрина, Вересаева, 40-летия Победы и Сарьяна, а конечной станцией станет Главный автовокзал.

Кроме того, создадут маршрут «Инфекционная больница — Сельмаш», это необходимо для компенсации сокращения схемы маршрутов 35, 42.

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Еще одним новым маршрутом станет «ул. Нансена, ЖК „Скай-Парк“ — ул. Береговая». Он необходим из-за сокращения маршрута №13 до Центрального рынка.

«На маршрутах на Верхний Темерник, Ленина, Чкаловский, Стартовую, ТЭЦ-2, ВОС уменьшится количество транспорта. А на маршрутах, которые касаются Левенцовки и Орбитальной, наоборот, оно увеличится», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону появятся новые маршруты и сократят число транспорта.

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