В Ростове суд вынес приговор одному из главарей по делу об автосалонах-мошенниках

Сейчас Мирзоева приговорили к восьми годам колонии, хотя, по данным издания, ему запрашивали 12 лет. Причиной смягчения приговора стало признание Мирзоева, а также сотрудничество со следствием. Тем временем, дела других руководителей автосалонов и их подчиненных находятся на рассмотрении, по сообщениям СМИ, в число пострадавших вошли более 200 граждан.