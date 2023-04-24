В Ростове суд вынес приговор одному из главарей по делу об автосалонах-мошенниках

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
21 апреля в Ростове рассмотрели дело Руслана Мирзоева, который обвинялся в 103 эпизодах мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, а также занятия высшего положения в преступной иерархии (сообществе).
Фигуранта дела, по данным портала 161.py, считали одним из главарей преступной группировки, которая зарабатывала за счет кредитов с невыгодными условиями для клиентов автосалонов.
Сейчас Мирзоева приговорили к восьми годам колонии, хотя, по данным издания, ему запрашивали 12 лет. Причиной смягчения приговора стало признание Мирзоева, а также сотрудничество со следствием. Тем временем, дела других руководителей автосалонов и их подчиненных находятся на рассмотрении, по сообщениям СМИ, в число пострадавших вошли более 200 граждан.