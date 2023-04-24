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В Ростове суд вынес приговор одному из главарей по делу об автосалонах-мошенниках

24 апреля 2023, 08:03
Фото: 1MI
В Ростове суд вынес приговор одному из главарей по делу об автосалонах-мошенниках
В Ростове суд определил меру наказания для Руслана Мирзоева, которого обвиняли в мошенничестве и организации преступного сообщества, сведения об этом появились в картотеке Первомайского районного суда.

21 апреля в Ростове рассмотрели дело Руслана Мирзоева, который обвинялся в 103 эпизодах мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, а также занятия высшего положения в преступной иерархии (сообществе).

Фигуранта дела, по данным портала 161.py, считали одним из главарей преступной группировки, которая зарабатывала за счет кредитов с невыгодными условиями для клиентов автосалонов.

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Сейчас Мирзоева приговорили к восьми годам колонии, хотя, по данным издания, ему запрашивали 12 лет. Причиной смягчения приговора стало признание Мирзоева, а также сотрудничество со следствием. Тем временем, дела других руководителей автосалонов и их подчиненных находятся на рассмотрении, по сообщениям СМИ, в число пострадавших вошли более 200 граждан.

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