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В Ростове утром 24 апреля загорелся дом в Нахичевани площадью 100 квадратных метров

24 апреля 2023, 07:38
Фото: МЧС Ростовской области
В Ростове утром 24 апреля загорелся дом в Нахичевани площадью 100 квадратных метров
В Ростове пожарные больше часа боролись с огнем в частном доме на улице 32-й Линии, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В понедельник, 24 апреля, около 07.35 мск экстренные службы получили сообщение о пожаре в одноэтажном доме, расположенном на улице 32-й Линии, 77 в Ростове-на-Дону.

К месту ЧС направились 19 пожарных с пятью единицами спецтехники. Локализовать огонь удалось на площади 100 квадратных метров к 08.05 мск, через 42 минуты пожар ликвидировали.

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Видео: МЧС Ростовской области

По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание кровли. Несмотря на большую площадь, огонь не перекинулся на соседние дома, сообщений о пострадавших от МЧС также не поступило.

Ранее в Каменске-Шахтинском потушили горящий электровоз с зерном.

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