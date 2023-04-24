В Ростове утром 24 апреля загорелся дом в Нахичевани площадью 100 квадратных метров

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
В понедельник, 24 апреля, около 07.35 мск экстренные службы получили сообщение о пожаре в одноэтажном доме, расположенном на улице 32-й Линии, 77 в Ростове-на-Дону.
К месту ЧС направились 19 пожарных с пятью единицами спецтехники. Локализовать огонь удалось на площади 100 квадратных метров к 08.05 мск, через 42 минуты пожар ликвидировали.
По предварительной информации, причиной пожара стало возгорание кровли. Несмотря на большую площадь, огонь не перекинулся на соседние дома, сообщений о пострадавших от МЧС также не поступило.
Ранее в Каменске-Шахтинском потушили горящий электровоз с зерном.