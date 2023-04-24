Эти поправки в закон позволят отменить штраф в размере 500 рублей, предусмотренный за тонировку передних боковых стекол, однако эксперты утверждают, что есть и обратная сторона — зимой во время короткого светового дня автомобили с заклеенными тонировкой стеклами могут представлять опасность для других участников движения. Также противники законопроекта считают, что инспекторы ГИБДД и другие водители должны иметь возможность свободно просматривать салон в случае, если владельцу автомобиля или его пассажирам станет плохо во время движения.