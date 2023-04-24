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В Ростовской области могут разрешить тонировку стекол автомобилей

24 апреля 2023, 11:15
Фото: CZmarlin/cc0/wikimedia.org
В Ростовской области могут разрешить тонировку боковых стекол автомобилей
Депутаты Госдумы выступили с инициативой разрешить жителям Ростовской области и других субъектов Российской Федерации тонировать стекла своих автомобилей, подробностями поделились СМИ.

Портал «Известия» рассказал, что в Госдуме на рассмотрение вынесли инициативу о снятии ограничений на тонировку стекол автомобилей. По мнению инициаторов, эта мера позволит защитить транспортные средства от перегрева салона в солнечные дни, а также повысит безопасность движения и защитит пассажиров от прямых лучей солнца.

Эти поправки в закон позволят отменить штраф в размере 500 рублей, предусмотренный за тонировку передних боковых стекол, однако эксперты утверждают, что есть и обратная сторона — зимой во время короткого светового дня автомобили с заклеенными тонировкой стеклами могут представлять опасность для других участников движения. Также противники законопроекта считают, что инспекторы ГИБДД и другие водители должны иметь возможность свободно просматривать салон в случае, если владельцу автомобиля или его пассажирам станет плохо во время движения.

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Кроме того, инициаторы уточняют, что разрешение тонировки будет распространяться исключительно на боковые стекла, а лобовое останется нетронутым в целях обеспечения безопасности водителей и пассажиров.

Инициатив пока находится в стадии подготовки и обсуждения, данные будут обновляться.

Ранее ростовчанина арестовали из-за тонировки на стеклах автомобиля.

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