Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Портал «Известия» рассказал, что в Госдуме на рассмотрение вынесли инициативу о снятии ограничений на тонировку стекол автомобилей. По мнению инициаторов, эта мера позволит защитить транспортные средства от перегрева салона в солнечные дни, а также повысит безопасность движения и защитит пассажиров от прямых лучей солнца.
Эти поправки в закон позволят отменить штраф в размере 500 рублей, предусмотренный за тонировку передних боковых стекол, однако эксперты утверждают, что есть и обратная сторона — зимой во время короткого светового дня автомобили с заклеенными тонировкой стеклами могут представлять опасность для других участников движения. Также противники законопроекта считают, что инспекторы ГИБДД и другие водители должны иметь возможность свободно просматривать салон в случае, если владельцу автомобиля или его пассажирам станет плохо во время движения.
Кроме того, инициаторы уточняют, что разрешение тонировки будет распространяться исключительно на боковые стекла, а лобовое останется нетронутым в целях обеспечения безопасности водителей и пассажиров.
Инициатив пока находится в стадии подготовки и обсуждения, данные будут обновляться.
Ранее ростовчанина арестовали из-за тонировки на стеклах автомобиля.