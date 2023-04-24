В Ростовской области на пляжах установят таблички с числом утонувших

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
На последнем заседании члены комиссии обсуждали подготовку к будущему купальному сезону лета 2023 года. Сейчас хозяйствующие субъекты готовятся получать информацию о санитарно-эпидемиологическом состоянии пляжей и водных объектов, а также приводят в порядок зоны рекреации.
Нововведением этого года, согласно протоколу заседания, станет оснащение пляжей и водоемов, где могут произойти несчастные случаи табличками или иными средствами наглядной агитации, которые будут содержать и отражать оперативные данные о количестве людей, утонувших на данном участке. Провести работы необходимо до 5 июня.
Кроме того, в задачах указана необходимость информирования населения о правилах поведения на воде, а также организации патрулей для выявления мест неорганизованного отдыха и купания. Вместе с этим в течение всего купального сезона будет действовать запрет на употребление алкоголя на пляжах, нарушителей ожидает административная ответственность.
Напомним, в 2023 году еще до начала купального сезона утонули 15 человек, провалившихся под лед, еще 17 человек удалось спасти.