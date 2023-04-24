В Ростовской области на пляжах установят таблички с числом утонувших

Кроме того, в задачах указана необходимость информирования населения о правилах поведения на воде, а также организации патрулей для выявления мест неорганизованного отдыха и купания. Вместе с этим в течение всего купального сезона будет действовать запрет на употребление алкоголя на пляжах, нарушителей ожидает административная ответственность.