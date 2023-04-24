rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Изображение материала

В Ростовской области увеличилась популяция осетровых в 2023 году

24 апреля 2023, 09:04
Фото: azniirkh.vniro.ru
В Ростовской области увеличилась популяция осетровых в 2023 году
В Ростовской области зафиксировали рост численности осетровых видов рыб, сообщает АзНИИРХ.

В Азовском море обитают осетр русский, севрюга и белуга, но популяции этих видов длительное время находились в депрессивном состоянии. Теперь наблюдается рост их численности.

Этих результатов удалось добиться за счет системы искусственного воспроизводства, которая обеспечивает выпуск молоди осетровых видов рыб. Мониторинговые исследования проводятся каждый год, а всю пойманную рыбу выпускают обратно.

Ловить осетра в Ростовской области разрешат не раньше 2030 года
Узнать подробнее
Эксперты прогнозируют постепенное восстановление популяции осетровых видов в Азовском море. Эксперты прогнозируют постепенное восстановление популяции осетровых видов в Азовском море. 
Эксперты прогнозируют постепенное восстановление популяции осетровых видов в Азовском море. Эксперты прогнозируют постепенное восстановление популяции осетровых видов в Азовском море. 
Эксперты прогнозируют постепенное восстановление популяции осетровых видов в Азовском море. Эксперты прогнозируют постепенное восстановление популяции осетровых видов в Азовском море. 
Эксперты прогнозируют постепенное восстановление популяции осетровых видов в Азовском море. 
Фото: azniirkh.vniro.ru

Эксперты прогнозируют постепенное восстановление популяции осетровых видов в Азовском море. 

Ране ростовские ученые разрешили промысел в Азовском море дорогого моллюска из Японии. 

Читайте также:
Ловить осетра в Ростовской области разрешат не раньше 2030 годаРостовский суд не оправдал рыбаков, получивших по 5 лет тюрьмы за вылов осетра
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Вылов осетра#Осетр в Азовском море#Обследование рыб
Подпишитесь
Итоги недели: на Дону требуют ремонта дорог и пересмотра приговора замгубернатора
Вчера, 14:53
Осудивший СВО Александр Ревва снова пытается организовать концерт в Ростове
Вчера, 16:18
Ростовчанин случайно выпил ацетон вместо воды после бурного застолья
Вчера, 16:21
«Деньги сняли»: ростовчане сообщили о мошенничествах платного туалета на набережной
Вчера, 16:37
«Уж лучше в СИЗО»: жительница Аксая пожаловалась на тараканов и антисанитарию в ЦГБ
Вчера, 16:39
Суд в Ростове рассмотрит дела пятерых иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ
Вчера, 19:49