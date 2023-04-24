Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Азовском море обитают осетр русский, севрюга и белуга, но популяции этих видов длительное время находились в депрессивном состоянии. Теперь наблюдается рост их численности.
Этих результатов удалось добиться за счет системы искусственного воспроизводства, которая обеспечивает выпуск молоди осетровых видов рыб. Мониторинговые исследования проводятся каждый год, а всю пойманную рыбу выпускают обратно.
Эксперты прогнозируют постепенное восстановление популяции осетровых видов в Азовском море.
Ране ростовские ученые разрешили промысел в Азовском море дорогого моллюска из Японии.