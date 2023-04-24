Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Случай заболевания оказался завозным из Уганды, а основным путем заражения является укус комара. Инкубационный период может занимать срок до трех лет.
Болезнь начинается со слабости и головной боли, после чего переходит в лихорадку с температурой под 40 градусов. Тропическая малярия наиболее тяжелая форма заболевания, которая может завершиться смертью.
Согласно статистике, за последние пять лет в области зарегистрировали 16 завозных случаев малярии, из которых 87% — тропическая. Ее завезли из нескольких территорий, таких как Кот-д 'Ивуар, Южный Судан, Нигерия Сьерра-Леоне.
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