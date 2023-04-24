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В Ростовской области зафиксировали первый за 2023 год случай тропической малярии

24 апреля 2023, 11:42
Фото: Teefe Timothy Mulindwa/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростовской области зафиксировали первый за 2023 год случай тропической малярии
В Ростовской области с начала года зарегистрировали один случай заражения малярией, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Случай заболевания оказался завозным из Уганды,  а основным путем заражения является укус комара. Инкубационный период может занимать срок до трех лет.

Болезнь начинается со слабости и головной боли, после чего переходит в лихорадку с температурой под 40 градусов. Тропическая малярия наиболее тяжелая форма заболевания, которая может завершиться смертью.

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Согласно статистике, за последние пять лет в области зарегистрировали 16 завозных случаев малярии, из которых 87% — тропическая. Ее завезли из нескольких территорий, таких как Кот-д 'Ивуар, Южный Судан, Нигерия Сьерра-Леоне.

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