Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В городе после обращений местных жителей проводится мониторинг работы общественного транспорта. Однако не все компании, с которыми заключили контракты, выпускают необходимое количество транспорта.
Последняя проверка показала, что «Янтарь-1» обеспечил выпуск на 91%, а «ЮТК» — на 83%. Логвиненко заявил, что это не допустимо.
«Мы давали перевозчикам время на исправление ситуации, но две компании нас не услышали. Я поручил начать процедуру расторжения контрактов», — уточнил сити-менеджер.
Он добавил, что предупреждения вынесут всем перевозчикам, которые не выпускают на маршруты необходимое число автобусов.
Ранее ростовчане заявили, что не могут уехать с Центрального рынка по вечерам.