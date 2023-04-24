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Власти в Ростове-на-Дону расторгнут контракт с двумя перевозчиками после скандала

24 апреля 2023, 11:16
Фото: 1MI
Власти в Ростове-на-Дону расторгнут контракт с двумя перевозчиками после скандала
Власти Ростова-на-Дону больше не будут работать с перевозчиками «ЮТК» и «Янтарь-1», которые нарушают требования контрактов, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В городе после обращений местных жителей проводится мониторинг работы общественного транспорта. Однако не все компании, с которыми заключили контракты, выпускают необходимое количество транспорта.

Последняя проверка показала, что «Янтарь-1» обеспечил выпуск на 91%, а «ЮТК» — на 83%. Логвиненко заявил, что это не допустимо.

Перевозчику «Янтарь 1» могут запретить работать в Ростовской области
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Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко

«Мы давали перевозчикам время на исправление ситуации, но две компании нас не услышали. Я поручил начать процедуру расторжения контрактов», — уточнил сити-менеджер.

Он добавил, что предупреждения вынесут всем перевозчикам, которые не выпускают на маршруты необходимое число автобусов.

Ранее ростовчане заявили, что не могут уехать с Центрального рынка по вечерам.

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