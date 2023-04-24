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Военный суд в Ростове 25 апреля рассмотрит дело украинца о преступлениях в ДНР

24 апреля 2023, 10:05
Фото: smоtrim.ru
Военный суд в Ростове 25 апреля рассмотрит дело украинца о преступлениях в ДНР
Южный окружной военный суд в Ростове собирается рассмотреть дело украинца, совершившего более 40 преступлений на территории ДНР, об этом сообщил портал ТАСС.

В суде сообщили, что во вторник, 25 апреля, в суде рассмотрят дело гражданина Украины Григория Синченко, которого обвинили в шпионаже, диверсиях и более чем 40 преступлениях, совершенных мужчиной в ДНР.

В пресс-службе уточнили, что Синченко задержали в 2016 году — его подозревали в подрыве ларьков и линий электроснабжения. Мужчина сам занимался изготовлением взрывных устройств для вымогательства денег у предпринимателей под угрозой подрыва.

После обмена пленными мужчина вернулся на Украину, однако позже нелегально въехал в ДНР, где снова стал осуществлять незаконную деятельность. Повторное задержание состоялось в 2020 году.

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Сейчас уроженца Донецка обвиняют в шпионаже, диверсиях, покушении на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и правоохранителей, умышленном уничтожении имущества, незаконном пересечении границы, побеге из-под стражи, участии в террористической организации и других преступлениях.

По предварительной информации, после возвращения в ДНР мужчина хотел устроить серию взрывов и даже смог повредить взрывчаткой опору железнодорожного моста в Донецке, кроме того, Синченко следил за правоохранителями в ДНР и планировал убить их.

Ранее в Ростове осудили боевиков, организовавших теракт с 15 жертвами.

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