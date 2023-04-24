Военный суд в Ростове 25 апреля рассмотрит дело украинца о преступлениях в ДНР

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В суде сообщили, что во вторник, 25 апреля, в суде рассмотрят дело гражданина Украины Григория Синченко, которого обвинили в шпионаже, диверсиях и более чем 40 преступлениях, совершенных мужчиной в ДНР.
В пресс-службе уточнили, что Синченко задержали в 2016 году — его подозревали в подрыве ларьков и линий электроснабжения. Мужчина сам занимался изготовлением взрывных устройств для вымогательства денег у предпринимателей под угрозой подрыва.
После обмена пленными мужчина вернулся на Украину, однако позже нелегально въехал в ДНР, где снова стал осуществлять незаконную деятельность. Повторное задержание состоялось в 2020 году.
Сейчас уроженца Донецка обвиняют в шпионаже, диверсиях, покушении на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и правоохранителей, умышленном уничтожении имущества, незаконном пересечении границы, побеге из-под стражи, участии в террористической организации и других преступлениях.
По предварительной информации, после возвращения в ДНР мужчина хотел устроить серию взрывов и даже смог повредить взрывчаткой опору железнодорожного моста в Донецке, кроме того, Синченко следил за правоохранителями в ДНР и планировал убить их.
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