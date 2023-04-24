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«Воз и ныне там»: жители Ростовской области жалуются на отсутствие дороги

24 апреля 2023, 08:11
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru
«Воз и ныне там»: жители Ростовской области жалуются на отсутствие дороги
В редакцию RostovGazeta обратился житель хутора Родники Кагальницкого района Ростовской области Сергей Грязнов. Он напомнил, как два года назад в хуторе умер житель, не дождавшись застрявшей в грязи скорой. И пожаловался на то, что сегодня ситуация с дорогой не изменилась.

Два года назад история с застрявшим в грязи автомобилем скорой помощи в Кагальницком районе вызвала общественный резонанс. Об этом писали местные СМИ, освещали и на федеральных каналах.

Тогда скорая помощь, спешащая к пациенту, застряла в грязи. Автомобиль вытаскивали трактором, на что ушло много времени. Местные жители рассказывают, что пациент умер, так и не дождавшись помощи медиков. С тех пор прошло ровно два года, а ситуация с дорогой не изменилась.

«Когда сюда приезжали корреспонденты с федеральных каналов, в администрации им показали документы, что деньги выделяются и дорога каждый год ремонтируется. Но посмотрите на эту дорогу — ее здесь просто нет. Вот так мы живем на улице Гагарина в хуторе Родники», — отмечает местный житель Сергей Грязнов.

С тех пор прошло ровно два года, а ситуация с дорогой не изменилась.
Видео: Читатель / rostovgazeta.ru
Трактором вытаскивали застрявшую на бездорожье скорую в Ростовской области
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Но посмотрите на эту дорогу — ее здесь просто нет. Вот так мы живем на улице Гагарина в хуторе Родники», — отмечает местный житель Сергей Грязнов.
Видео: Читатель / rostovgazeta.ru

По словам собеседника, в августе прошлого года людям вроде бы пообещали, что скоро на дороге появится асфальт — деньги на это выделены. Однако до сих пор ничего не изменилось.

В администрации Кагальницкого района на момент публикации материала не смогли разъяснить, почему дорога до сих пор пребывает в плачевном состоянии. В процессе разговора стало понятно, что основная проблема заключается в отсутствии денег.

«У нас много дорог нет. Бюджет не дает нам возможность все дороги сделать», — в негласной беседе подчеркнули в администрации, порекомендовав корреспонденту RostovGazeta направить официальный запрос для получения исчерпывающего ответа.

Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что плачевным состоянием дорог в Ростовской области заинтересовались на федеральном уровне. 

Плачевным состоянием ростовских дорог заинтересовались на федеральном уровне
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