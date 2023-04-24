Тогда скорая помощь, спешащая к пациенту, застряла в грязи. Автомобиль вытаскивали трактором, на что ушло много времени. Местные жители рассказывают, что пациент умер, так и не дождавшись помощи медиков. С тех пор прошло ровно два года, а ситуация с дорогой не изменилась.