Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Два года назад история с застрявшим в грязи автомобилем скорой помощи в Кагальницком районе вызвала общественный резонанс. Об этом писали местные СМИ, освещали и на федеральных каналах.
Тогда скорая помощь, спешащая к пациенту, застряла в грязи. Автомобиль вытаскивали трактором, на что ушло много времени. Местные жители рассказывают, что пациент умер, так и не дождавшись помощи медиков. С тех пор прошло ровно два года, а ситуация с дорогой не изменилась.
«Когда сюда приезжали корреспонденты с федеральных каналов, в администрации им показали документы, что деньги выделяются и дорога каждый год ремонтируется. Но посмотрите на эту дорогу — ее здесь просто нет. Вот так мы живем на улице Гагарина в хуторе Родники», — отмечает местный житель Сергей Грязнов.
По словам собеседника, в августе прошлого года людям вроде бы пообещали, что скоро на дороге появится асфальт — деньги на это выделены. Однако до сих пор ничего не изменилось.
В администрации Кагальницкого района на момент публикации материала не смогли разъяснить, почему дорога до сих пор пребывает в плачевном состоянии. В процессе разговора стало понятно, что основная проблема заключается в отсутствии денег.
«У нас много дорог нет. Бюджет не дает нам возможность все дороги сделать», — в негласной беседе подчеркнули в администрации, порекомендовав корреспонденту RostovGazeta направить официальный запрос для получения исчерпывающего ответа.
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что плачевным состоянием дорог в Ростовской области заинтересовались на федеральном уровне.