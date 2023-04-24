Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Уже несколько недель жители Каменска-Шахтинского жалуются на многокилометровые пробки и разбитые транзитным транспортом объездные дороги, все эти проблемы дончане объясняют ремонтом трассы М-4 «Дон».
«Это не злость уже, а возможно даже отчаяние! В последние года каменчане регулярно становятся заложниками трассы. Летом бесконечные пробки по любому поводу, потому что трасса перегружена желающими отдохнуть (вся Россия косяками тянется через нас)[…]Вам несколько часов постоять нет сил, а мы несколько лет в таком режиме живëм», — рассказал местный житель в чате М-4 «Дон», напомнив о крупной пробке в конце марта и постоянных ремонтных работах, которые направляют потоки транзитного транспорта через Старую Станицу и Каменск-Шахтинский.
Местные жители согласились с каменчанином, добавив, что город нуждается в введении запрета на проезд транзитного транспорта, чтобы избежать пробок и разрушения дорог, уже напоминающих лунный грунт.