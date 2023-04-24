«Это не злость уже, а возможно даже отчаяние! В последние года каменчане регулярно становятся заложниками трассы. Летом бесконечные пробки по любому поводу, потому что трасса перегружена желающими отдохнуть (вся Россия косяками тянется через нас)[…]Вам несколько часов постоять нет сил, а мы несколько лет в таком режиме живëм», — рассказал местный житель в чате М-4 «Дон», напомнив о крупной пробке в конце марта и постоянных ремонтных работах, которые направляют потоки транзитного транспорта через Старую Станицу и Каменск-Шахтинский.