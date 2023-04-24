Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Местные жители рассказали, что заметили отблески красно-фиолетового полярного сияния над Ростовом в условиях городской засветки. За городом это явление было видно намного лучше.
В результате ростовчане начали делиться друг с другом фотографиями. А пользователи в соцсетях написали, что это невероятно красиво.
Добавим, что северное сияние заметили жители и других регионов, в том числе Санкт-Петербурга.
До этого жители Ростова-на-Дону увидели в небе необычный оптический эффект под названием гало.