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Published Сегодня, 06:28

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Жители в Ростовской области увидели северное сияние вечером 23 апреля

24 апреля 2023, 06:28
Фото: ISS Expedition 23 crew/wikimedia.org
Жители в Ростовской области увидели северное сияние вечером 23 апреля
Жители Ростовской области вечером в воскресенье, 23 апреля, увидели в небе очень редкое для этого региона явление, сообщили они в соцсетях.

Местные жители рассказали, что заметили отблески красно-фиолетового полярного сияния над Ростовом в условиях городской засветки. За городом это явление было видно намного лучше.

В результате ростовчане начали делиться друг с другом фотографиями. А пользователи в соцсетях написали, что это невероятно красиво.

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В результате ростовчане начали делиться друг с другом фотографиями. А пользователи в соцсетях написали, что это невероятно красиво.В результате ростовчане начали делиться друг с другом фотографиями. А пользователи в соцсетях написали, что это невероятно красиво.
В результате ростовчане начали делиться друг с другом фотографиями. А пользователи в соцсетях написали, что это невероятно красиво.
Фото: vk.com/etorostovnadonu

Добавим, что северное сияние заметили жители и других регионов, в том числе Санкт-Петербурга.

До этого жители Ростова-на-Дону увидели в небе необычный оптический эффект под названием гало.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Северное сияние в Ростовской области#Небо в Ростове#Редкое явление
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