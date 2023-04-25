Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Власти рассказали, что после внеочередного заседания депутатов местного Собрания было принято решение о назначении преемника бывшего главы администрации.
Так по решению депутатов, должность занял Константин Доморовский, который работал первым замглавы администрации в течение девяти лет. Кроме того, за время своей карьеры чиновник был главой администрации Грушевского поселения и провел более 20 лет на службе ВС РФ, получив звание полковника.
В числе его особых достижений и наград власти упомянули медали и знаки отличия «За воинскую доблесть», «Почетный радист Российской Федерации» и «За службу на Кавказе».
Ранее глава донского Минобра заявил о желании стать главой администрации Таганрога.