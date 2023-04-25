Так по решению депутатов, должность занял Константин Доморовский, который работал первым замглавы администрации в течение девяти лет. Кроме того, за время своей карьеры чиновник был главой администрации Грушевского поселения и провел более 20 лет на службе ВС РФ, получив звание полковника.