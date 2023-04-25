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Администрацию Аксайского района 25 апреля возглавил Константин Доморовский

25 апреля 2023, 16:06
Фото: aksayland.ru
Главой Аксайского района 25 апреля стал Константин Доморовский
В Ростовской области назначили нового главу Аксайского района, им стал первый замглавы администрации Константин Доморовский, об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Власти рассказали, что после внеочередного заседания депутатов местного Собрания было принято решение о назначении преемника бывшего главы администрации.

Так по решению депутатов, должность занял Константин Доморовский, который работал первым замглавы администрации в течение девяти лет. Кроме того, за время своей карьеры чиновник был главой администрации Грушевского поселения и провел более 20 лет на службе ВС РФ, получив звание полковника.

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В числе его особых достижений и наград власти упомянули медали и знаки отличия «За воинскую доблесть», «Почетный радист Российской Федерации» и «За службу на Кавказе».

Ранее глава донского Минобра заявил о желании стать главой администрации Таганрога.

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