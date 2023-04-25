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Астроном объяснил, почему в Ростовскую область добралось северное сияние

25 апреля 2023, 08:48
Фото: Rodrigo.Argenton/сс by/wikimedia.org
Астроном объяснил, почему в Ростовскую область добралось северное сияние

Ученый Невский объяснил, как северное сияние появилось в Ростовской области 24 апреля

Из-за мощных магнитных бурь в Ростовской области можно было увидеть северное сияние, заявил ученый Михаил Невский.

Жители Ростовской области рассказали, что видели северное сияние в регионе в ночь на 24 апреля. Астроном Михаил Невский заявил, что явление действительно добралось до юга России из-за мощных магнитных бурь.

Ученый объяснил, что северное сияние происходит из-за выброса заряженных частиц от Солнца. Чтобы добраться до Земли, им нужно примерно 36 часов. Затем магнитное поле планеты захватывает их и отклоняет к полюсам, где затем и появляется северное сияние. Однако в случае интенсивного и мощного потока явление доходит и до южных широт.

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Подобный случай далеко не первый в Ростовской области. Северное сияние здесь уже наблюдали в 1957 году. На этот раз оно оказалось гораздо слабее, к тому же его тяжело было разглядеть из-за сильной облачности.

Между тем астроном Сергей Жмайлов полагает, что в будущем северное сияние будет чаще посещать Ростовскую область.

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