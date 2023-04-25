Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Жители Ростовской области рассказали, что видели северное сияние в регионе в ночь на 24 апреля. Астроном Михаил Невский заявил, что явление действительно добралось до юга России из-за мощных магнитных бурь.
Ученый объяснил, что северное сияние происходит из-за выброса заряженных частиц от Солнца. Чтобы добраться до Земли, им нужно примерно 36 часов. Затем магнитное поле планеты захватывает их и отклоняет к полюсам, где затем и появляется северное сияние. Однако в случае интенсивного и мощного потока явление доходит и до южных широт.
Подобный случай далеко не первый в Ростовской области. Северное сияние здесь уже наблюдали в 1957 году. На этот раз оно оказалось гораздо слабее, к тому же его тяжело было разглядеть из-за сильной облачности.
Между тем астроном Сергей Жмайлов полагает, что в будущем северное сияние будет чаще посещать Ростовскую область.