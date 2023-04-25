Ученый объяснил, что северное сияние происходит из-за выброса заряженных частиц от Солнца. Чтобы добраться до Земли, им нужно примерно 36 часов. Затем магнитное поле планеты захватывает их и отклоняет к полюсам, где затем и появляется северное сияние. Однако в случае интенсивного и мощного потока явление доходит и до южных широт.