Глава пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова рассказала «Блокноту», что на гала-концерте в честь Дня Победы не предусмотрены выступления звезд российской эстрады. Сам же концерт, судя по всему, в городе все-таки состоится. Однако подробно о его программе пресс-секретарь не распространилась.