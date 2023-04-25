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Без Газманова и Шамана: в Ростове решили не приглашать звезд на 9 Мая

25 апреля 2023, 09:11
Фото: Okras/сс by sa 4.0/wikimedia.org
Без Газманова и Шамана: в Ростове решили не приглашать звезд на 9 Мая

Власти Ростова решили не приглашать певцов на праздничный концерт 9 Мая

На праздничном концерте в честь 9 Мая не будут выступать звезды российской эстрады, заявили в администрации Ростова.

Глава пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова рассказала «Блокноту», что на гала-концерте в честь Дня Победы не предусмотрены выступления звезд российской эстрады. Сам же концерт, судя по всему, в городе все-таки состоится. Однако подробно о его программе пресс-секретарь не распространилась.

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В прошлом году на праздничном концерте в честь 9 Мая в Ростове выступали сразу несколько певцов и оркестр штаба ЮВО.

Напомним, ранее стало известно об отмене шествия «Бессмертного полка» в Ростове. Власти объяснили это вопросами безопасности участников.

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