Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Глава пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова рассказала «Блокноту», что на гала-концерте в честь Дня Победы не предусмотрены выступления звезд российской эстрады. Сам же концерт, судя по всему, в городе все-таки состоится. Однако подробно о его программе пресс-секретарь не распространилась.
В прошлом году на праздничном концерте в честь 9 Мая в Ростове выступали сразу несколько певцов и оркестр штаба ЮВО.
Напомним, ранее стало известно об отмене шествия «Бессмертного полка» в Ростове. Власти объяснили это вопросами безопасности участников.