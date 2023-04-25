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Буцаев: Госдума рассмотрит законопроект о расширенной ответственности производителя

25 апреля 2023, 11:27
Госдума рассмотрит законопроект о совершенствовании системы расширенной ответственности производителя (РОП). Это позволит привлечь в отрасль по обращению с отходами больше средств для строительства недостающих мощностей по утилизации 17,6 миллиона тонн отходов.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что законопроект был инициирован для достижения цели по снижению захоронения отходов вдвое и перехода к экономике замкнутого цикла. По его словам, механизм РОП является гарантией возврата средств, вложенных в создание объектов утилизации мусора. Буцаев отметил, что размер поступающего экосбора составляет 5,1 миллиарда рублей, однако на эти средства невозможно построить мощностей по утилизации 17,6 миллиона тонн отходов, требуемых для выполнения показателя в рамках федпроекта “Экономика замкнутого цикла” к 2030 году, передает inkazan.ru.

В рамках законопроекта предлагается перенести ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей, ввести коэффициенты экологичности и увеличить нормативы утилизации упаковки до 100%, создать реестр товаропроизводителей и проверенных утилизаторов и принять другие меры. По словам Буцаева, так отрасль станет прозрачной и доступной для честных предприятий. РЭО поддерживает проект и рассчитывает на запуск новой модели РОП с 1 января 2024 года.

Доработка механизма позволит снабдить сферу утилизации необходимыми деньгами - как через поступление экосбора, так и через прямые договоры с товаропроизводителями.

Также строительство недостающих мощностей позволит создать 19 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях, включая производство экологичных товаров.

Отмечается, что без совершенствования РОП произойдет увеличение количества свалок, в том числе нелегальных, а также рост тарифа на вывоз ТКО из-за низкого объема средств, уплаченных производителями в рамках экосбора.

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