Буцаев: Госдума рассмотрит законопроект о расширенной ответственности производителя

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что законопроект был инициирован для достижения цели по снижению захоронения отходов вдвое и перехода к экономике замкнутого цикла. По его словам, механизм РОП является гарантией возврата средств, вложенных в создание объектов утилизации мусора. Буцаев отметил, что размер поступающего экосбора составляет 5,1 миллиарда рублей, однако на эти средства невозможно построить мощностей по утилизации 17,6 миллиона тонн отходов, требуемых для выполнения показателя в рамках федпроекта “Экономика замкнутого цикла” к 2030 году, передает inkazan.ru.