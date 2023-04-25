Дорогами Ростовской области— по следам президента

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
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Updated Сегодня, 16:34
Согласно видео, которое появилось в сети 19 апреля, путь президента РФ Владимира Путина пролегал через КПП Гуково. В сюжете он посетовал на огромные пробки из большегрузов и плохие дороги. «Красоту» самого Гуково Владимиру Владимировичу оценить не удалось. Мы исправили эту ситуацию и готовы рассказать не только о жизни некогда одного из самых перспективных шахтерских городов Ростовской области, но и дорожном хозяйстве всего региона.
Гуково появилось почти 150 лет назад из плотно прилегающих друг к другу шахтерских поселков, ведь уголь здесь добывали еще до Октябрьской революции. Со временем населенный пункт получил городской статус, а предприятия по добыче антрацита были удостоены высоких государственных наград.
После развала СССР и экономического кризиса многие предприятия по добыче угля были вынуждены закрыться. Нехватка рабочих мест вызвала отток населения в областной центр, а сам городок превратился в депрессивный район.
Когда подъезжаешь к Гуково, твоему взору открывается удивительно серая картина. По одной стороне стоят заброшенные терриконы угольных шахт, а по другую располагаются поля с лесопосадками. На въезде в город автомобилистов встречает передвижной пост ДПС и стаи бродячих собак. И те, и другие рыщут в поисках пищи.
Облезлая стела воспевает славу шахтерскому труду, который уже давно позабыт, но многие горожане прекрасно помнят, каким прекрасным был Гуково 30 лет назад.
Миновав пост ДПС, автомобиль подпрыгивает на искусственной неровности, называемой в народе «лежачий полицейский» и цепляется днищем. Высота преграды кажется превышает все допустимые нормы, а может причиной стал просевший асфальт по обе ее стороны. В любом случае, несмотря на малую скорость, водитель здесь должен быть предельно внимателен. Ведь впереди его ждет еще несколько таких же преград, а огромные ямы, полные воды, могут и вовсе оказаться сюрпризом.
Как правило, после критики президента, решение проблемы происходит мгновенно. Но по всей видимости чиновников Ростовской области это не касается. Взору водителя открывается городская промзона, состоящая из «шиномонтажек» и заправочных станций, и то, и другое уже давно нуждается в ремонте. По тротуарам, которые местами состоят из грязи, людей практически нет. Только кое-где вдалеке маячат хмурые одинокие фигуры.
На дороге ям больше, чем нормального асфальта. Однако ни техники, ни рабочих не видно. Быть может, на следующей неделе город или область все-таки приступят к ремонту, ведь такое поведение не свойственно региональным чиновникам, особенно в вертикали Марата Хуснуллина, тем более, после того, как замечания сделал сам президент. Вполне вероятно, что решения от вице-премьера, курирующего ЮФО, будет молниеносным, и региональная власть этому не обрадуется.
До КПП Гуково дорога не отличается ровным покрытием и также состоит из ям. Правда кое-где видны свежие латки. Скорее всего, их положили совсем недавно, но дождь, который идет в Ростовской области уже несколько дней, частично смыл и этот ремонт.
У самого контрольно-пропускного пункта местами тоже наблюдается просевший асфальт. Местные жители поясняют, что администрация города Гуково к ремонту дорожного покрытия у КПП отношения не имеет.
— Это уже не наша территория, а Красного Сулина. Мэр Гуково не имеет отношения к ремонту здесь, вблизи КПП. Наша дорога только до моста. Но и в самом городе у нас дорог нет, от слова совсем. Мы надеемся, что после приезда президента хотя бы ямы залатают. Хотелось бы, чтобы Владимир Владимирович прокатился по самому городу и увидел весь этот беспредел. Например, на светофоре, на 20-й, вообще асфальт с грязью умесили. Там просто каша, непонятно из чего, — делится житель Гуково Алексей.
По словам жителей, такая ситуация с дорогами в городе длится уже десятилетие, и это, к сожалению, не единственная беда.
— Мало того, что работы нет, хоть дорогу сделайте. Сегодня ни одна шахта не работает. Ну 20-я работает вахтовым методом и все. У людей просто нет денег. Поэтому все и уезжают на заработки, кто в Ростов, кто в Москву. Остается надеяться, что поездка президента через наш КПП хоть как-то повлияет на ситуацию, — подключается к диалогу местный житель Иван.
Мужчины добавляют, что несмотря на состояние дорог и другие трудности, таможня работает хорошо.
— Транспорта добавилось очень много. Поток машин через наш КПП, наверное, увеличился в десять раз, но на качестве работы это никак не отразилось, — заявляют гуковчане.
Сегодня Гуково, действительно, без дорог, и за время пребывания в этом городе нами не было замечено ни одной ремонтной бригады. Вполне вероятно, что только после выхода материалов журналистов местная власть начнет шевелиться и предпринимать какие-то меры, но здесь не только дороги нуждаются в ремонте.
Стоит отметить, что срочного ремонта требуют дороги не только в Гуково. Практически вся Ростовская область, да и сам Ростов-на-Дону, нуждаются в обновленном дорожном покрытии. Однако дорожные службы региона и сегодня не принимают должных мер, хотя автомобильный поток в области увеличивался постепенно с 2014 года, когда первые большегрузы с гуманитарной помощью двинулись на Донбасс. После присоединения новых территорий, автомобильный поток вырос в разы, но и это не послужило сигналом.
Региональные дорожники не смогли даже извлечь уроки из предыдущих лет, когда они были втянуты в скандалы и коррупционные схемы на примере компании «Т-Транс» — основного подрядчика регионального Минтранса в Ростовской области. Организация, открытая в 2020 году, каким-то образом получала миллиардные контракты, а в роли ее учредителя выступала 73-летняя пенсионерка по фамилии Куц. Кстати, такая же фамилия была и у министра строительства области Сергея Куца, который на тот момент занимал эту должность.
В 2021 году на ремонт дорог в муниципалитетах области было выделено 390 миллионов рублей, однако деньги так и не удалось освоить. Кто виноват — неизвестно. Местные СМИ уверены, что за всем стоит руководитель регионального Минтранспорта Владимир Окунев, который выбился в число самых богатых министров области еще в 2020 году.
В прошлом году антимонопольная служба вскрыла сговор на дорожных торгах, где фигурировали ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель». Первой компанией руководил Владимир Окунев.
А уже в марте 2023 года антимонопольщики заявили о новом сговоре при распределении 24 миллиардов. Часть денег предназначалась на нацпроект «Безопасные качественные дороги», координатором которого был опять же глава регионального Минтранса Владимир Окунев. И снова в деле всплыли «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс».
По мнению сотрудников ФАС, сговор привел к ограничению конкуренцию в 121 аукционе по отбору подрядчика для строительства, ремонта и содержания дорог в трех регионах, среди которых Ростовская и Волгоградская области, а также Республика Адыгея. Проще говоря, коррупционная составляющая видна невооруженным глазом, однако чиновники продолжают занимать свои места, а дороги в области становятся только хуже.
На 21 марта текущего года, согласно данным Минтранса Ростовской области, было устранено 90% ям на региональных дорогах. Владимир Окунев докладывал, что в регионе работает более 20 асфальтобетонных заводов, и эти производства способны нарастить темпы ямочного ремонта.
Устранить ямы на дорогах в регионе обещал и губернатор Василий Голубев. В эфире программы «О главном», который прошел 13 марта текущего года, глава региона лично пообещал решить проблему до 1 мая.
Тем не менее, визит президента РФ Владимира Путина в Гуково Ростовской области показал, что до полного устранения проблем с ямами области далеко. Даже сроки завершения работ по объявленному аукциону на капремонт одного из участков дорог на Донбасс за 2,7 миллиарда рублей, согласно информации на портале госзакупок, приходится только на октябрь следующего года. По всей видимости, донским чиновникам спешить некуда.
Ситуация странная и настолько же страшная. В случае любой критики, чиновники перекладывают вину с одной компании на другую, и даже наказ президента РФ Владимира Путина до сих пор остается без внимания. Бездействие местных властей не только доставляет неудобство дончанам, но и ставит под угрозу срыва восстановление присоединенных территорий, ведь именно от состояния транспортных артерий в приграничных территориях и зависит наша победа.