Дорогами Ростовской области— по следам президента

— Это уже не наша территория, а Красного Сулина. Мэр Гуково не имеет отношения к ремонту здесь, вблизи КПП. Наша дорога только до моста. Но и в самом городе у нас дорог нет, от слова совсем. Мы надеемся, что после приезда президента хотя бы ямы залатают. Хотелось бы, чтобы Владимир Владимирович прокатился по самому городу и увидел весь этот беспредел. Например, на светофоре, на 20-й, вообще асфальт с грязью умесили. Там просто каша, непонятно из чего, — делится житель Гуково Алексей.