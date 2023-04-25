Так, только за прошлые сутки через пункт пропустили порядка 230 автомобилей, но замминистр уверен в потенциале объекта и предполагает, что поток автомобилей может вырасти до 1 тысячи в сутки. Это позволит разгрузить другой пункт пропуска в Неклиновском районе области.