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Дорогу к новому пункту пропуска с ДНР в Ростовской области отремонтируют до конца мая

25 апреля 2023, 20:43
Фото: 1MI
Дорогу к новому пункту пропуска с ДНР в Ростовской области отремонтируют до конца мая
В Ростовской области ремонт дороги к новому автомобильному пункту пропуска Шрамко-Ульяновская на административной границе с ДНР будет завершен в течение месяца, сообщил журналистам ТАСС заместитель министра транспорта региона Дмитрий Беликов.

По словам Беликова, на эти цели выделены около 10 миллионов рублей.

В данный момент расположенный в хуторе Шрамко между Весело-Вознесенкой и Амвросиевкой пункт пропуска имеет шесть полос контроля - четыре для легковых и две для пустых грузовых транспортных средств.

Так, только за прошлые сутки через пункт пропустили порядка 230 автомобилей, но замминистр уверен в потенциале объекта и предполагает, что поток автомобилей может вырасти до 1 тысячи в сутки. Это позволит разгрузить другой пункт пропуска в Неклиновском районе области.

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Беликов отметил, что реконструировать дороги планируется ко всем десяти имеющимся в регионе пунктам пропуска. Стоимость работ оценивается в 2, 5 миллиарда рублей. Ожидается, что в случае поддержки Минтрансом РФ, все работы будут выполнены до конца текущего года.

Напомним, что новый автомобильный пункт пропуска был открыт в апреле и расположен на расстоянии 150 километров  от Ростова-на-Дону и 138 километров от Новоазовска в ДНР, а его пропускная способность составляет 4, 5 тысячи транспортных средств в сутки.

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