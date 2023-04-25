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Две донские компании заплатят за картельный сговор штрафы на сумму 228 млн рублей

25 апреля 2023, 11:42
Фото: donland.ru
Две донские компании заплатят за картельный сговор штрафы на сумму 228 млн рублей
В Ростовской области компании, занимающиеся строительством и ремонтом дорог, получили крупный штраф за картельный сговор, об этом сообщили в пресс-службе ФАС России.

Во вторник, 25 апреля, стало известно, что Арбитражный суд Москвы встал на сторону Федеральной антимонопольной службы в ходе рассмотрения дела о незаконной деятельности донского дорожного картеля, которая принесла ущерб на общую сумму в 1,9 миллиарда рублей.

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В сентябре прошлого года ФАС признала ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель» виновными в нарушении антимонопольного законодательства, так, по предварительной информации, компании составили соглашение о сохранении цен при участии в 53 тендерах, в том числе тех, что касались реализации нацпроекта «БКД».

«За заключение и реализацию картельного сговора на организации наложены штрафы в размере более 228 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Ранее федеральные власти обратили внимание на удручающее состояние дорог в Ростовской области.

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