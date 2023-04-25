Две донские компании заплатят за картельный сговор штрафы на сумму 228 млн рублей

В сентябре прошлого года ФАС признала ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель» виновными в нарушении антимонопольного законодательства, так, по предварительной информации, компании составили соглашение о сохранении цен при участии в 53 тендерах, в том числе тех, что касались реализации нацпроекта «БКД».