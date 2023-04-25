Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В Ростове идет активная работа над возведением Центрального областного автовокзала. Он будет находиться на территории старого аэропорта города. Будущую стройплощадку посетили губернатор Василий Голубев и сити-менеджер Алексей Логвиненко.
В интервью «Дон ТР» глава региона отметил, что судьба старого пригородного автовокзала на проспекте Шолохова сейчас находится под вопросом, потому что все автобусы с территории области будут приходить на новый вокзал. Главный же автовокзал на проспекте Сиверса продолжит работу в прежнем режиме, более того, планируется ряд инвестиционных проектов по его развитию.
Также власти сообщили, что в строительство Центрального областного автовокзала вложат один миллиард рублей.