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Из-за строительства Областного автовокзала могут закрыть Пригородный вокзал в Ростове

25 апреля 2023, 07:37
Фото: donland
Из-за строительства Областного автовокзала могут закрыть Пригородный вокзал в Ростове
Строительство Центрального областного автовокзала может привести к закрытию старого пригородного автовокзала в Ростове, сообщил губернатор Василий Голубев.

В Ростове идет активная работа над возведением Центрального областного автовокзала. Он будет находиться на территории старого аэропорта города. Будущую стройплощадку посетили губернатор Василий Голубев и сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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В интервью «Дон ТР» глава региона отметил, что судьба старого пригородного автовокзала на проспекте Шолохова сейчас находится под вопросом, потому что все автобусы с территории области будут приходить на новый вокзал. Главный же автовокзал на проспекте Сиверса продолжит работу в прежнем режиме, более того, планируется ряд инвестиционных проектов по его развитию.

Также власти сообщили, что в строительство Центрального областного автовокзала вложат один миллиард рублей.

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