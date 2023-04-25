В интервью «Дон ТР» глава региона отметил, что судьба старого пригородного автовокзала на проспекте Шолохова сейчас находится под вопросом, потому что все автобусы с территории области будут приходить на новый вокзал. Главный же автовокзал на проспекте Сиверса продолжит работу в прежнем режиме, более того, планируется ряд инвестиционных проектов по его развитию.