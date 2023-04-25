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Канализационный коллектор для новых районов Ростова строят по технологии метро

25 апреля 2023, 09:20
Фото: donland.ru
Канализационный коллектор для новых районов Ростова строят по технологии метро
До 2024 года в Ростове запустят новый канализационный коллектор №62, сообщили в правительстве региона.

В Ростове продолжается строительство нового канализационного коллектора №62. По словам губернатора Василия Голубева, объект возводят по технологии метро. Ранее она не применялась для создания коммунальных объектов. Прокладка сетей происходит без рытья траншей, прокладываются исключительно шахты, где будут устанавливать технические колодцы.

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Фото: donland.ru

Канализационный коллектор будет обслуживать новые районы Ростова на левом берегу и рядом со старым аэропортом. В работу его планируют запустить уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что более 16 миллиардов рублей вложат в модернизацию сферы ЖКХ в Ростовской области.

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