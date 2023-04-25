Канализационный коллектор будет обслуживать новые районы Ростова на левом берегу и рядом со старым аэропортом. В работу его планируют запустить уже в следующем году.



Ранее сообщалось, что более 16 миллиардов рублей вложат в модернизацию сферы ЖКХ в Ростовской области.