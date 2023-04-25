Волонтеры бьют тревогу: «Неужели сегодня начнут отлавливать и кошек?» Ведь в заголовках некоторых местных СМИ не так давно прошла об этом информация. Зоозащитники подчеркивают, что кошки, в отличие от собак, погибают в условиях, подобных приюту. Отлавливать их категорически недопустимо.