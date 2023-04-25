Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Бирка подтверждает, что собака обработана, здорова и не имеет признаков агрессии. Однако ростовчане все чаще жалуются в соцсетях на стаи бродячих собак. Сколько денег и в Ростове на обращение с безнадзорными животными — выяснил корреспондент RostovGazeta.
Как сообщают СМИ, в этом году к отлову запланировано 435 собак. На эти цели предусмотрено почти 1,7 миллиона рублей.
Зоозащитники недоумевают. Откуда появилась столь точная цифра численности собак — именно 435?
«Разве у нас принята методика по мониторингу безнадзорных животных? Разве такой мониторинг проводят?» — задаются они вопросом.
Почему речь идет именно о таком количестве собак, обитающих в Ростове, зоозащитники и волонтеры ответить затруднились.
Источники, знакомые с ситуацией, разъяснили, за год ЦБЖ отлавливает от 700 до 800 безнадзорных животных — таковы мощности Центра. Превысить эту цифру невозможно из-за отсутствия лишних вольеров и мест, где можно разместить животных.
Еще одним моментом, вызывающим ряд вопросов у зоозащитников, является отсутствие статуса приюта у Центра безнадзорных животных (ЦБЖ). Проблема заключается в том, что с 2018 года, согласно закону, отлов должен производиться обязательно при наличии статуса приюта.
Эксперты рассказывают, что ЦБЖ — это единственная организация в Ростове, которая реализует программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат). При этом в уставе ЦБЖ заложена система дробления.
«Каждый тендер размещается отдельно. Отдельно — на отлов собак. Отдельно — на возврат. Похоже, что даже миску еды субподрядчики ставят собаке за деньги. А ведь в цены на торги закладывается прибыль», — замечают зоозащитники.
Бывший сотрудник ЦБЖ разъясняет, что раздробленная структура в Центре создана целенаправленно. Именно она позволяет наиболее эффективно контролировать работу подрядчиков.
Лидером реализации подрядных услуг ЦБЖ, по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, является ИП Мещеряков. В целом, индивидуальный предприниматель заключил с ЦБЖ 44 госконтракта, на общую сумму 184 миллиона рублей.
В числе его обязанностей была дезинфекция мест содержания животных, ежедневная уборка вольеров и других мест пребывания собак, услуги кормления, поения и мытья мисок. А также услуги по содержанию животных.
По данным информационной системы «СПАРК-Маркетинг», активное сотрудничество ИП Мещерякова с ЦБЖ ведется с 2018 года. Именно тогда он поднялся на четвертое место по объемам освоения средств ЦБЖ, заключив два контракта, стоимостью свыше 3,1 миллиона рублей.
Оба контракта 2018 года система «СПАРК-Маркетинга» отметила индикаторами. В торговых процедурах ИП Мещеряков оказался единственным участником закупки, организованной конкурентным способом. Торги прошли без снижения стоимости изначальной цены.
«СПАРК-Маркетинг» уточняет, что в 2018 году ИП Мещеряков заключил свой первый государственный контракт, на сумму свыше 590,6 тысяч рублей. При этом, по данным «СПАРК», он не имел опыта выполнения госконтрактов.
К слову, контракт был частично расторгнут.
Плодотворным для индивидуального предпринимателя стал 2020 год. Тогда Мещеряков заключил один контракт на оказание услуг по содержанию животных без владельца на сумму 14,1 миллиона рублей.
Этот контракт система «СПАРК-Маркетинга» отметила четырьмя индикаторами. Исполнителем многомиллионного контракта стал субъект малого предпринимательства. Документы на закупку были недоступны для поиска. ИП Мещеряков оказался единственным участником торга, организованного конкурентным способом. Торг прошел без снижения первоначальной стоимости.
Таким образом, с 2020 года доля объема работ, реализуемых ИП Мещеряковым в рамках контракта с ЦБЖ, стала составлять 100%.
Практически не изменилась ситуация и в 2022 году. ИП Мещеряков стал победителем двух торговых процедур на оказание услуг по содержанию собак без владельца на общую сумму более 9,9 миллиона рублей.
И хотя на эти торги, по информации «СПАРК-Маркетинга», были допущены другие участники, индикатор выявил отсутствие конкурентной борьбы. Закупки прошли без снижения первоначально заявленной стоимости.
В целом, в 2022 году было проведено 13 торговых процедур, стоимостью каждого контракта — свыше 4,9 миллиона рублей. Общая сумма контрактов, по данным «СПАРК-Маркетинга» составила более 64,6 миллиона рублей. Все 13 проведенных торгов отмечены индикаторами. Победа в торгах, организованных ЦБЖ, давалась индивидуальному предпринимателю без снижения цены, при нескольких допущенных к закупке участников.
Второе место по освоению бюджетных денег в 2023 году занял подрядчик ООО ГК «Профи». Компания приняла участие в семи торгах, на общую сумму более 31,5 миллиона рублей.
В контрактах ГК «Профи» речь идет также о содержании животных без владельцев. Только помимо собак, один из контрактов подрядчика касается кошек. В этом контракте, стоимостью более 1,6 миллиона рублей, индикатор «СПАРК-Маркетинга» выявил якобы экономически необоснованное поведение участника — экономия контракта превысила 25%.
Волонтеры бьют тревогу: «Неужели сегодня начнут отлавливать и кошек?» Ведь в заголовках некоторых местных СМИ не так давно прошла об этом информация. Зоозащитники подчеркивают, что кошки, в отличие от собак, погибают в условиях, подобных приюту. Отлавливать их категорически недопустимо.
Дозвониться в МКУ «ЦБЖ» Ростова для уточнения этого факта корреспонденту RostovGazeta не удалось — на звонок никто не снял трубку.
Разъяснить ситуацию помогла бывший сотрудник Центра Ольга Шашкина.
«Кошки поступают в ЦБЖ в основном после смерти хозяев. Многих кошек подбрасывают. Поэтому средства выделяются на содержание тех особей, которые уже находятся в центре, ожидая пристроя — выпускать их некуда. А отлова кошек никогда за эти годы не было в Ростове», — подчеркивает Ольга Шашкина.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области растет число безнадзорных животных.