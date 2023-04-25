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Ненависть донских водителей к велодорожкам оказалась самой сильной в России

25 апреля 2023, 08:29
Фото: m66roepers/CC BY 2.0/flickr.co,
Ненависть донских водителей к велодорожкам оказалась самой сильной в России
В Ростовской области 20% опрошенных водителей оказались негативно настроены к развитию велоинфраструктуры, сообщает Drom.

Этот показатель оказался самым высоким среди других регионов России. Еще 10% респондентов оказались равнодушны к этой теме, а более 60% автомобилистов поддержали развитие соответствующей инфраструктуры. 

В целом участники опроса высказали мнение, что в России велодорожки обычно плохо спроектированы. Многие посчитали, что они не должны пересекаться  ни с проезжей частью, ни с пешеходной зоной.

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Всего участниками опроса стали более 8,4 тысячи человек из 81 региона. 

Ранее ростовчане заявили, что велодорожки на улице Пушкинской опасные. Почему они так считают, читайте в материале RostovGazeta. 

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