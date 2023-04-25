Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Этот показатель оказался самым высоким среди других регионов России. Еще 10% респондентов оказались равнодушны к этой теме, а более 60% автомобилистов поддержали развитие соответствующей инфраструктуры.
В целом участники опроса высказали мнение, что в России велодорожки обычно плохо спроектированы. Многие посчитали, что они не должны пересекаться ни с проезжей частью, ни с пешеходной зоной.
Всего участниками опроса стали более 8,4 тысячи человек из 81 региона.
Ранее ростовчане заявили, что велодорожки на улице Пушкинской опасные. Почему они так считают, читайте в материале RostovGazeta.