Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Компания «РТС» напомнила о том, что уже сейчас Ростов-на-Дону начал готовиться к отопительному сезону 2023–2024 года. В течение 25 дней с 14 мая по 7 июня специалисты компании будут проводить опрессовку теплосетей и остановят ТЭЦ на ремонтные работы.
По этой причине без горячей воды останутся жители центра города и ЗЖМ. Холодной водой придется довольствоваться жителям домов, расположенных в границах улиц Пушкинской, проспекта Буденновского, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивной, Мечникова, Текучева и проспекта Чехова. Без горячей воды также останутся жители улиц Курской, Тамбовской, Воронежской, Павленко и других улиц в центре города.
На ЗЖМ ограничения подачи горячего водоснабжения будут действовать в границах проспектов Стачки, Малиновского, а также улиц Доватора, Мадояна, Литвинова, Заводской, Каширской. Полный список можно уточнить на портале «РТС».
«В случае выявления дефектов в ходе опрессовки подключение горячей воды по отдельным улицам начнется по мере устранения повреждений на участках теплосетей», — уточнили в компании, добавив, что просят горожан сообщать о течах и размывах грунта в ходе работ по телефонам +7(863) 234-89-44 или 05.
Ранее власти объявили о завершении отопительного сезона в Ростове.