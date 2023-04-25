Компания «РТС» напомнила о том, что уже сейчас Ростов-на-Дону начал готовиться к отопительному сезону 2023–2024 года. В течение 25 дней с 14 мая по 7 июня специалисты компании будут проводить опрессовку теплосетей и остановят ТЭЦ на ремонтные работы.