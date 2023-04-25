rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Изображение материала

Почти месяц жители Западного и центра Ростова проведут без горячей воды

25 апреля 2023, 14:52
Фото: Rronis/сс by sa/wikimedia.org
Почти месяц жители Западного и центра Ростова проведут без горячей воды
В Ростове жители Западного жилого массива и центра города останутся без горячей воды на 25 дней с 14 мая по 7 июня, об этом сообщили на портале «Ростовских тепловых сетей».

Компания «РТС» напомнила о том, что уже сейчас Ростов-на-Дону начал готовиться к отопительному сезону 2023–2024 года. В течение 25 дней с 14 мая по 7 июня специалисты компании будут проводить опрессовку теплосетей и остановят ТЭЦ на ремонтные работы.

По этой причине без горячей воды останутся жители центра города и ЗЖМ. Холодной водой придется довольствоваться жителям домов, расположенных в границах улиц Пушкинской, проспекта Буденновского, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивной, Мечникова, Текучева и проспекта Чехова. Без горячей воды также останутся жители улиц Курской, Тамбовской, Воронежской, Павленко и других улиц в центре города.

Три района в Ростове-на-Дону почти на две недели останутся без горячей воды
Узнать подробнее

На ЗЖМ ограничения подачи горячего водоснабжения будут действовать в границах проспектов Стачки, Малиновского, а также улиц Доватора, Мадояна, Литвинова, Заводской, Каширской. Полный список можно уточнить на портале «РТС».

«В случае выявления дефектов в ходе опрессовки подключение горячей воды по отдельным улицам начнется по мере устранения повреждений на участках теплосетей», — уточнили в компании, добавив, что просят горожан сообщать о течах и размывах грунта в ходе работ по телефонам +7(863) 234-89-44 или 05.

Ранее власти объявили о завершении отопительного сезона в Ростове.

Читайте также:
Коммунальщики обещали вернуть отопление и горячую воду в дома на Суворовском к 21.00В Ростове тратят миллионы на туалеты, живут без горячей воды и беспокоятся о собакахВ Шахтах горячая вода и отопление оказались почти вдвое дороже, чем в Ростове
#Отключения воды#Горячая вода#Отопление#Отопление в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Надежда Пустяк
Подпишитесь
В Ростове отменяют концерты к 9 Мая и задерживают полицейских
Сегодня, 14:37
Губернатор Василий Голубев допустил запуск салюта на 9 Мая в Ростовской области
Сегодня, 14:28
В Ростовской области могут запретить шуметь после 22.00
Сегодня, 14:33
Семья участника СВО пожаловалась на ущемление прав при оформлении земли в Ростове
Сегодня, 14:39
Мать избитого в ростовском ТЦ ребёнка-инвалида рассказала о ходе разбирательства
Сегодня, 13:22
Дорогами Ростовской области— по следам президента
Сегодня, 16:10