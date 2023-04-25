Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
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Updated Сегодня, 16:49
Фонд развития территорий объявил о начале торгов за участок земли площадью один гектар, расположенный в Аксайском районе Ростовской области.
Согласно данным презентации для инвесторов, максимальный коэффициент жилищной застройки участка может составить 80%, а предельная высотность домов на этой земле может составить девять этажей. По разрешительной документации, здесь можно построить 12,8 тысячи квадратных метров жилья и 1368 «квадратов» коммерческой недвижимости.
Начальная цена за землю, расположенную в 225 метрах к западу от «Меги» и в 200 метрах от поселка Янтарного, составила 62,4 миллиона рублей с учетом НДС. Среди преимуществ участка авторы объявления отметили близкое расположение аэропорта Платов (34 километра), областного центра (13 километров), а также Новочеркасского шоссе.
Торги объявили до 22 мая.
Ранее стали известны запланированные объемы жилищной застройки у «Ростовского моря».