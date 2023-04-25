Согласно данным презентации для инвесторов, максимальный коэффициент жилищной застройки участка может составить 80%, а предельная высотность домов на этой земле может составить девять этажей. По разрешительной документации, здесь можно построить 12,8 тысячи квадратных метров жилья и 1368 «квадратов» коммерческой недвижимости.